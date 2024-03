30% van de Nederlanders heeft een hekel aan strijken

Laatst geüpdatet op maart 14, 2024 by Redactie

Met de officiële start van de lente op 20 maart staat voor velen de grote voorjaarsschoonmaak voor de deur. Vinden Nederlanders het fijn de handen uit de mouwen te steken, of ervaren ze het huishouden eerder als een last? HelloFresh zocht het uit. Uit het onderzoek naar huishoudelijke taken blijkt dat slechts 6% van alle Nederlanders géén hekel heeft aan het huishouden. De rest, 94% dus, vindt ten minste één taak vervelend om te doen, waarbij strijken de lijst aanvoert.

De top 5 van minst geliefde huishoudelijke taken in Nederland:

– Strijken (29%)

– Schrobben (27%)

– Dweilen (21%)

– De afwas doen (21%)

– Stofzuigen/vegen/afstoffen (20%)



Het minst vervelend vinden Nederlanders het zorgen voor huisdieren, de tafel dekken/opruimen en het doen van de was.



Wat betreft huishoudelijke taken in de keuken, daarover zijn de meningen verdeeld. Waar het grootste deel (29%) geniet van maaltijden plannen, inkopen en koken, heeft meer dan een op de tien Nederlanders (12%) hier een hekel aan. De redenen?



– Het is frustrerend om het eens te worden over wat iedereen wil eten (18%);

– Het is gedoe (16%);

– We kijken er tegenop om boodschappen te doen (13%).



Met de juiste aanpak hoeft het huishouden echter helemaal niet frustrerend te zijn. Met deze drie tips maak je het jezelf gemakkelijk:

1. Begin met 10 minuten

Heb je geen zin om te strijken? Spreek met jezelf af dat je deze taak voor 10 minuten gaat doen. Merk je aan het eind van de 10 minuten dat het toch wel meevalt? Dan heb je jezelf dat duwtje in de rug gegeven om de taak toch te volbrengen, en kijk je er niet meer tegenop. Met extra goed gevoel tot gevolg.

2. Plan je taken verdeeld over de week

Alles in één keer moeten doen kan overweldigend voelen. Als je je taken verdeelt weet je wat eraan komt, en hoef je geen hele avond/middag eraan te besteden maar sporadisch wellicht een uurtje. Neem bijvoorbeeld maaltijdplanning: “Door wekelijks eenmalig te bedenken wat er op tafel komt, bespaar je veel tijd gedurende de week”, deelt Iris Hulshof, receptontwikkelaar bij HelloFresh. “Naast tijdsbesparing kan maaltijdplanning mentale rust geven, je weet immers waar je aan toe bent”, en dat doet een mens vaak goed.

3. Maak er een spel van

Bijvoorbeeld: per huishoudelijke taak die gedaan wordt kan ieder lid van het huishouden punten verdienen; degene met de meeste punten aan het eind van de maand mag kiezen wat er wordt gegeten de week erna.

Tip voor de verliezers: met een maaltijdbox zet je de lekkerste gerechten op tafel, zonder de stress van boodschappen en/of plannen. Dat wordt door onder andere Iris (receptontwikkelaar bij HelloFresh) uit handen genomen. Ze deelt: “Mijn team zorgt ervoor dat er wekelijks meer dan 40 verschillende recepten op het menu staan. Deze zijn tot 5 weken vooruit te plannen. We zorgen dat elk recept voldoende voedingsstoffen bevat zoals vitaminen, mineralen en eiwitten; daarmee ben je verzekerd van een gebalanceerde maaltijd én bespaar je tijd.”