33e seizoen ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ van start

In de zomercliff van GTST stonden vreugde en verdriet dicht naast elkaar: terwijl Nina en Bing hun geloften hernieuwden op hun liefdesfeest, werden Rik en Shanti geconfronteerd met complicaties tijdens de bevalling van baby Jasmijn. Wat is er gebeurd? Seizoen 33 van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ is vanaf maandag 29 augustus elke maandag tot en met donderdag om 20.00 uur te zien bij RTL 4. Videoland-abonnees kunnen vanaf vandaag een week vooruitkijken.



Harm van der Sanden, Creative Producer GTST: “In het nieuwe seizoen vormt het thema familie de rode draad in onze verhalen. Binnen dit thema vertellen we verhalen over loyaliteit en vertrouwen, over afscheid en hereniging, over liefde en hoop. Verhalen die zoals altijd dicht bij de werkelijkheid liggen en herkenbaar zijn voor velen. Het seizoen opent heftig. We maken meteen in de eerste aflevering een grote stap die gigantische, emotionele gevolgen heeft voor het gezin De Jong.”

Hoe nu verder

In dit nieuwe seizoen van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ lopen de emoties en spanningen hoog op. Rik krijgt van de arts bericht over de bevalling van Shanti en is in diepe shock. Hoe gaat het stel om met dit ondoorgrondelijke verlies? De eerste aflevering van het 33e seizoen zal grotendeels in het teken staan van deze verhaallijn.



Daarnaast probeert Saskia contact te krijgen met Julian. Hij zal eerlijk moeten zijn over waar hij de afgelopen dagen was. Nieuwe huisarts Luuk laat zich van zijn goede kant zien, maar dat valt bij Linda niet in goede aarde. Terwijl Ludo en Daan hechter lijken te worden, komen de Sanders-familiebanden op scherp te staan als Stefano besluit zelf op onderzoek uit te gaan in de tuin van Ludo en Janine.



Fotocredit: Jasper Suyk.