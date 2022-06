4 accessoires die je hele look veranderen

Wil je graag je look wat veranderen? Dan hoef je niet meteen je hele kledingkast aan te passen! Met een paar kleine aanpassingen qua accessoires kun je immers je hele look veranderen. In dit artikel bespreken we onze vier favoriete accessoires om in te investeren.

1: Investeer in kwalitatieve juwelen

Als er iets is dat jouw look ‘goedkoop’ doet lijken, dan is het wel groene vingers of groene oren omdat jouw juwelen hun kleur afgeven. Als je jouw look duurder en professioneler wil maken, dan is het altijd een goed idee om te investeren in juwelen die nog jaren mooi zullen blijven. Vind je goud en zilver wat te duur? Dan kan stainless steel ook een goed idee zijn. Super handig: deze juwelen kun je gewoon aanhouden in de douche. Ook ideaal als je tijdens je vakantie door iemand in het zwembad wordt geduwd.

2. Koop accessoires in een opvallend kleurtje

Als je vaak kleding draagt in neutrale kleuren, kun je de vibe van je look helemaal veranderen door kleurrijke accessoires, zoals een kleurrijke handtas en funky sneakers. De ene dag draag je je outfit met een roze tas, de andere dag kies je voor een knalgroene tas. Het lijken zo twee volledig andere outfits!

3: Accessoires die je er ‘duurder’ doen uitzien

Zoals bij de juwelen al vermeld, kunnen bepaalde dingen je outfit er net fancyer (of ‘duurder’) doen uitzien, terwijl andere dat net niét doen. Zo letten mensen erg op handen, dus zorg ervoor dat je altijd een goede manicure hebt. Ook is het een aanrader om een kwalitatieve portefeuille te kopen, zoals een twin wallet of een slim wallet. Kies voor een leuk leren hoesje of laat je naam in het metaal van een cardholder graveren. Zo is jouw portefeuille steeds een eyecatcher!

4. Een andere (zonne)bril

Ook een (zonne)bril kan een outfit erg veranderen. Kies voor een opvallend modelletje als je een casual outfit aanhebt, of draag net een subtiel model op een dag dat je een opvallende outfit aanhebt.



Leuk om te weten: anno 2022 zijn piloten zonnebrillen en cat eye zonnebrillen weer helemaal terug!