4 dingen waarover koppels beslissingen over moeten nemen bij een scheiding

Laatst geüpdatet op januari 24, 2023 by Redactie

Of het komt omdat je met kerst vele uren samen doorbrengt, of dat het komt omdat je het al eerder hebt besloten, maar na de feestdagen is het een hoogseizoen voor echtscheidingen. Wanneer jullie overwegen uit elkaar te gaan, zijn er veel dingen die geregeld moeten worden. Hier zijn 4 belangrijke dingen waarover alle koppels beslissingen zouden moeten nemen.

1. Tijd van scheiding

De datum waarop een van jullie scheiding aanvraagt, is het tijdstip waarop je gemeenschap van goederen eindigt. Na deze datum zijn salaris, erfenis en schenkingen enz. dus niet gedeeld. Bedenk daarom hoe vroeg of laat je de scheiding in gang moet zetten.

2. Praten over de kinderen

Kinderen kunnen goed omgaan met de scheiding van hun ouders, maar uit alle onderzoeken blijkt dat kinderen enorm lijden als er ruzie over hen is en vader en moeder het niet eens kunnen worden over verblijf en samenzijn. Als je het niet eens kunt worden over de uiteindelijke uitkomst, zorg dan voor een tijdelijke oplossing zodat de kinderen gemoedsrust hebben terwijl de zaak aanhangig is. En bedenk of mediation de juiste weg is, zodat je zelf een minnelijke oplossing treft waar je kinderen in de toekomst baat bij hebben.

3. Spreek voorwaarden af ​​voor de persoon die in het huis blijft

Als een van jullie het huis verlaat, spreek dan af of degene die blijft wonen huur betaalt om in het huis te wonen, en spreek af hoe jullie omgaan met de vaste lasten. Jurisprudentie zegt dat vanaf de aanvraag tot echtscheiding/scheiding de inwonende persoon hiervoor huur moet betalen, tenzij anders overeengekomen, dus het kan een duur genoegen zijn om de “lieverd” te zijn die pronkt bij de makelaars en ervoor zorgt, dat het netjes en verzorgd is.

4. Alle overeenkomsten dienen schriftelijk te worden vastgelegd

Laat je hoofdafspraken opschrijven, zowel over kinderen als over financiën, zodat je weet wat er is afgesproken en je in de toekomst niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Overweeg of je het zelf kunt, of dat je hulp moet zoeken bij een advocaat. Onderzoek heeft aangetoond dat het inschakelen van een advocaat tijdens een echtscheidingszaak conflicten deëscaleert. Het kan het conflict wegnemen bij de partijen, die al genoeg te doen hebben om hun emoties onder controle te krijgen.