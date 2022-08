4 eenvoudige manieren om mindful op het werk te zijn

Mindfulness en werk zijn als yin en yang. Wanneer velen van ons aan werk denken, stellen we ons de eindeloze e-mails, telefoontjes, presentaties en vergaderingen voor, en de hectische puinhoop van dat alles verpakt in een dag.

Integendeel, herinnert mindfulness ons aan een staat van rust en bewust aanwezig zijn bij alles wat we doen (eigenlijk het tegenovergestelde van een werkomgeving). Echter, net als yin en yang, kunnen mindfulness en werk krachtig zijn als ze met elkaar verbonden zijn en op de juiste manier worden aangewend. De vraag is, hoe word je precies meer mindfull in de context van een hectische werkomgeving? We hebben hier 4 eenvoudige manieren om mindful te zijn op het werk.

1. Laat stress je vriend zijn

Motto’s als ‘minder stress’ klinken misschien nuttig, maar ze zijn niet bepaald praktisch in een werkomgeving. Stress zal ongetwijfeld op een bepaald moment je werkleven binnenkomen, dus het is belangrijk dat je het wanneer het gebeurt, gebruikt, in plaats van te stressen en dus je productiviteit te vertragen. De beste manier om dat te doen is door je perceptie van stress te veranderen. Stress beïnvloedt iedereen anders, maar het roept zeker een fysieke reactie in je lichaam op, of dat nu een verhoogde hartslag, snellere ademhaling of verhoogde zintuigen is. In plaats van deze sensaties als iets negatiefs te zien, wees dankbaar dat je lichaam reageert en zichzelf energie geeft, klaar voor de uitdaging.

Omdat we niet altijd controle hebben over fysieke sensaties, is het belangrijkste bij stress om je emotionele reactie om te draaien naar een positieve in plaats van negativiteit. Een mentaliteit als deze stelt je in staat om je meer bewust te zijn en dus bewust te zijn van je emotionele toestand, en zal ongetwijfeld je productiviteit en prestaties op de werkplek verhogen.

2. Wees dankbaar voor kansen

Dankbaar zijn zorgt er niet alleen voor dat je eruitziet als een nederige werker – een kwaliteit waardoor je baas en collega’s je meer respecteren – maar je voelt je er ook beter door. Mensen hebben de neiging om naar de negativiteit in situaties te kijken, maar als je dit kunt omdraaien en dingen kunt zien vanuit het ‘glas halfvol’-perspectief, zal je werkleven zoveel positiever worden. Zelfs als kansen schaars zijn in je rol, of als je je niet helemaal gelukkig of voldaan voelt in je werk, probeer dan je focus te verleggen naar wat goed gaat voor jou. Het kan zijn dat je een ondersteunend netwerk hebt, een paar goede vrienden of een goedbetaalde baan.

Als de dingen nog steeds bijzonder vaag lijken nadat je je baan vanuit dit perspectief hebt geanalyseerd, moet je misschien nadenken over het nastreven van een nieuwe baan (maar aan de positieve kant, je hebt tenminste geleerd wat je niet leuk vindt aan een baan). Wees ook dankbaar voor elke kans die op je pad komt. Zelfs als dit betekent dat jij degene bent die verantwoordelijk is voor het organiseren van een teambuildingactiviteit. Als je dankbaar bent dat je collega’s je genoeg vertrouwen om jou de leiding te geven, zal je ervaring het voltooien van de taak een stuk beter maken. Mindful en positief omgaan met kansen op het werk zal je veerkracht helpen vergroten en ervoor zorgen dat je niet in angst of negatieve overpeinzingen over bepaalde facetten van je baan terechtkomt.

3. Neem de tijd als je het nodig hebt

Mindful zijn heeft alles te maken met bewust zijn van wat we doen en hoe dit onze emotionele en mentale toestand beïnvloedt. Als je je opgebrand, moe, niet enthousiast of een andere negatieve emotie voelt ten opzichte van je werk, dan heb je waarschijnlijk een time-out nodig. Een opeenstapeling van deze emoties kan betekenen dat je verlof moet nemen van je werk om goed uit te rusten. Maar wat je idealiter wilt doen, is dat voorkomen door elke dag een time-out te nemen. Het is belangrijk om deze emoties en gevoelens te erkennen wanneer ze tijdens de werkdag opkomen in plaats van ze gewoon te negeren, en gebruik ze als herinnering om een ​​korte pauze te nemen. Dat kan zo simpel zijn als een wandeling van 10 minuten naar buiten om het lichaam in beweging te krijgen, thee te zetten en echt aanwezig te zijn tijdens het hele proces, of een koptelefoon in te doen om naar rustgevende muziek te luisteren.

Werknemers hoeven zich niet schuldig te voelen voor het nemen van deze korte time-outs, want we zijn geen robots die de hele dag met dezelfde hoge snelheid kunnen werken! Maar het nemen van deze pauzes zal zeker de focus en productiviteit verhogen.

4. Stel mindful herinneringen in

De laatste tip is super simpel: stel mindful herinneringen in. Het is zo gemakkelijk om te verdwalen in de waanzin van de werkdag dat je eigenlijk vergeet om opmerkzaam te zijn. Om ervoor te zorgen dat dit niet het geval is, stel je een alarm in (een die je collega’s niet zal storen) of een herinnering om als een zacht duwtje te dienen om aanwezig te blijven en in te checken met je emotionele en mentale toestand. Maak gebruik van de gelegenheid om even diep in te ademen voordat je verder ga met je werk. Met apps kun je bewuste herinneringen inschakelen met een korte quote of gedachte waar je over na kunt denken. Zoiets is zo eenvoudig, maar toch zo krachtig.