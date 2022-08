4 gezonde ei recepten voor de lunch

Eieren zijn perfect voedsel voor wie gezond wil leven, want eieren bevatten naast eiwitten een perfecte cocktail van de vitamines en mineralen die het lichaam nodig heeft. Verras je omgeving met een gezond en voedzaam ontbijt of lunch met eieren. Hier 4 gezonde ei recepten die ook nog lekker zijn.

Fijn roerei

Ingrediënten 4 porties

6 eieren

1 dl room

Zout

Tijm

Bereiding

Klop eieren, zout en room door elkaar. Smelt de boter in een pan met dikke bodem en giet het eierbeslag erbij. Verwarm de roereieren op laag vuur en roer constant naar de bodem met een houten lepel. Als de hitte te sterk is, worden de roereieren te korrelig. Als het is gestopt, is het klaar. Serveer met kaas, gerookt vlees, ham, gerookte vis en gekookte groenten. Voor gerookte vis, zoals paling, is het goed om tijm in de roereieren te hebben.

Gekookte eieren

Een klassieker is gekookte eieren, die kan worden afgewisseld met diverse ingrediënten zoals spinazie, ansjovis of kaviaar. Bovenal is het gerecht gezond met spinazie, dat vitamine C bevat, een van de weinige stoffen die eieren zelf missen. Hiervoor heb je muffinvormen nodig.

Ingrediënten 1 portie

1 ei

1 eetlepel room

1 eetlepel geraspte kaas

Boter in de vorm

Kies een van de onderstaande vullingen

Voorstel 1

Bevroren spinazieblaadjes

Zout

Eventueel peper

Voorstel 2

2 ansjovisfilets

Voorstel 3

Wat plakkjes ham of salami

2 gesnipperde ingelegde uien

1 eetlepel gehakte peterselie

Voorstel 4

1 eetlepel kaviaar (bij voorkeur met dille)

1 theelepel gesnipperde gele ui

Bereiding

Vet de vormpjes in met boter en plaats een van de vullingen op de bodem van elke vorm en vervolgens het ei. Schenk de room erover en bestrooi met geraspte kaas. Gratineer in de oven op 175 °C, ongeveer 10 minuten of tot het wit is gestold en de kaas kleur heeft gekregen. De dooier moet worden gekookt. Houd er rekening mee dat de eieren door het opwarmen iets stollen nadat ze uit de oven zijn gehaald. Serveer met toast of knäckebröd.

Gepocheerde eieren

Het woord gepocheerd komt van de Franse zak, poche, wanneer de dooier op een bepaalde manier in het wit wordt geveegd wanneer het ei voorzichtig in de sudderende vloeistof wordt gedropt. Het geel ligt dan als in een zak. De eieren moeten vers zijn en er moet veel zuur in het water worden gebruikt om de beste resultaten te krijgen. Gepocheerde eieren kunnen worden bereid en urenlang in de koelkast worden bewaard tot ze worden geserveerd. Ze passen goed bij een meer voedzame salade of bij een sneetje toast met wat fijngehakte bieslook.

Ingrediënten 4 porties

4 eieren

1 liter water

2 eetlepels azijn

2 theelepels zout

Bereiding

Kook water met azijn en zout. Breek de eieren een voor een in een kopje. Laat het ei voorzichtig in licht kokend water glijden. Houd de beker dicht bij het oppervlak. Laat het ei 3 minuten zachtjes sudderen, tot het eiwit is gestold. Oppakken met schuimspaan.

Eggs Benedict

Als er gepocheerde eieren op toast geserveerd worden met hollandaise, ham en eventueel een stukje truffel erop, dan is dat de klassieke Eggs Benedict.

Ingrediënten 1 portie

1 gepocheerd ei

1 sneetje toast

Ham of spek

1-2 eetlepels hollandaisesaus

Top eventueel met wat echte truffels

Bereiding

Schik ham en eieren op de geroosterde boterham. Bestrooi met hollandaise en serveer een deel van de saus in een aparte pan.