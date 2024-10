4 gezonde Halloween recepten met avocado

Laatst geüpdatet op oktober 29, 2024 by Redactie

Terwijl Halloween een dag is voor verwennerij, moeten ouders die de suikerstorm willen verspreiden met wat gezondere opties, niet verder kijken dan de avocado. Met zijn felgroene kleur, unieke textuur en ongelooflijke veelzijdigheid leent de avocado zich uitstekend voor een scala aan smakelijke Halloween recepten met een laag suikergehalte waar zowel kinderen als volwassenen van zullen genieten. Wat meer is, afgezien van hun geweldige smaak, zitten avocado’s ook boordevol belangrijke voedingsstoffen, waaronder gezonde enkelvoudig onverzadigde vetten, vezels, vitamines en mineralen. Dus of je nu een Halloween feestje plant, of gewoon de kinderen wilt betrekken bij het bereiden van een aantal heerlijke en voedzame Halloween gerechten, hier zijn vier leuke recept ideeën.

Mama Toast

Kinderen zullen dol zijn op het versieren van hun eigen toast. Maak er een wedstrijd van! De engste mama wint!

Ingrediënten

2 avocado’s, in dunne reepjes gesneden (voor de ‘bandages’)

12 mini mozzarella bolletjes

Smeerkaas (bijv. roomkaas, geitenkaas, mascarpone of burrata)

6 sneetjes brood

Een handvol van je favoriete zaden (bijvoorbeeld pompoen, zonnebloem, papaver of zwarte sesam) Zout en zwarte peper

Methode

1. Rooster een sneetje brood.

2. Besmeer de toast royaal met de door jou gekozen smeerkaas.

3. Garneer met dunne reepjes avocado voor die angstaanjagende mummiebandage-look.

4. Leg twee mozzarellabolletjes op de toast, voeg twee zaden toe voor de ogen.

5. Bestrooi de toast met je zaadselectie, een maaltje zwarte peper en een paar korrels zout.

6. Herhaal dit om zes spookachtige mummies te maken!

Frankenstein-smoothie

Deze smoothie boordevol vitamines herschept de monsterlijke Frankenstein, compleet met bosbessenhersenen.

Ingrediënten

2 avocado’s, pit en schil verwijderd Sap van 1 sinaasappel

Sap van 1 citroen

2 bevroren bananen, in stukjes gesneden 2 theel. vanille-extract (optioneel) 250 ml ongezoete amandelmelk 2 el. hennepzaden

2 handenvol bosbessen 100g pure chocolade

Apparatuur

Keukenmachine of blender 2 jampotten

Methode

1. Meng alle ingrediënten (met uitzondering van de chocolade en bosbessen) tot een gladde massa, voeg extra amandelmelk toe als je je smoothie dunner wilt hebben.

2. Smelt vervolgens de chocolade (in de magnetron of au bain-marie) en giet deze rond de bovenkant van het glas om het drippy-effect te krijgen, voeg twee stippen toe voor de ogen en plak een paar bosbessen op de pot . Koel een paar minuten in de koelkast.

3. Giet je smoothiemengsel in de glazen, garneer met wat bosbessen en serveer met een herbruikbaar rietje.

Guac Brain Dip in een bloemkoolkom met griezelige crackers

Dit is een superleuke, eenvoudige en veilige manier om kinderen te laten koken met behulp van seizoensgebonden koekjesvormpjes.

Ingrediënten

4 meergranen tortillawraps

2 eetlepels. olijfolie, of truffelolie voor een meer decadente versie

Kerriepoeder (of je probeert je eigen kruidenmengsels met paprika, komijn of za’atar) 1 kleine bloemkool

3 rijpe avocado’s

1/2 rode ui, fijngesnipperd

Zeezout

Sap van 1 limoen

20 g koriander, fijngehakt

50 g koriander, grof gehakt

1 groene serrano of jalapeño peper, ontpit en fijngehakt (optioneel)

2 rijpe tomaten, gehalveerd, ontpit en fijngehakt

Apparatuur

Koekjes uitstekers (indien mogelijk in Halloween-thema!)

Methode

1. Verwarm de oven voor op 180 °C.

2. Bereid de guacamole terwijl de oven aan het opwarmen is. Zout de gehakte tomaten licht en plaats in een vergiet of zeef boven een kom om het overtollige sap te verwijderen.

3. Prak de avocado’s met een vork en voeg de ui, tomaten, een snufje zout, limoensap, koriander toe en chili en zet apart terwijl je de crackers maakt.

4. Bestrijk beide kanten van de tortilla’s met olijfolie of truffelolie.

5. Gebruik op een snijplank koekjes uitstekers om zoveel mogelijk vormen uit de tortilla’s te snijden.

6. Schik de vormen op een met bakpapier beklede bakplaat en bestrooi ze met de currypoeder of de kruidenmix naar keuze.

7. Bak de vormpjes tot ze krokant zijn, ±8 minuten, maar houd ze in de gaten want ze kunnen aanbranden snel.

8. Was intussen de bloemkool. Haal de blaadjes van de bloemkool en snij een plakje van de bovenkant (andere kant van de stengel) zodat hij ondersteboven kan staan. Verwijder zoveel van de taaie stengel als je kunt ruimte creëren terwijl je het hoofd in één stuk houdt.

9. Vul de bloemkool ‘bowl’ met guacamole en serveer met de tortilla crackers.

Guacamole Spinnenweb

Een spinachtige kijk op de klassieke Mexicaanse dip. Perfect voor een Halloweenfeest!

Ingrediënten

3 rijpe avocado’s

1/2 rode ui, fijngesnipperd

Zeezout

Sap van 1 limoen

20 g koriander, fijngehakt

50 g koriander, grof gehakt

1 groene serrano of jalapeño peper, ontpit en fijngehakt (optioneel) 4 eetlepels zure room

3 zwarte olijven

Een pakje van je favoriete nacho’s chips

Apparatuur

Cocktailprikker

Methode

1. Maak eerst de guacamole. Prak de avocado’s met een vork en voeg de ui, een snufje zout, limoensap, fijngehakte koriander en chili toe.

2. Doe de guacamole in een brede ondiepe serveerschaal en giet voorzichtig vier of vijf ringen zure room, beginnend van binnen naar buiten.

3. Markeer met een cocktailprikker lijnen vanuit het midden om een spinnenwebeffect te creëren.

4. Maak een spin met de zwarte olijven, gebruik een halve olijf voor het hoofd, strips om de poten te maken en een hele olijf voor het lichaam. Plaats de spin op het web.

5. Garneer met de overgebleven koriander en serveer met nacho’s.