4 haarstylingtips en -technieken om te proberen

Een nieuw seizoen vraagt ​​altijd om verandering – er is altijd een onmiskenbare verleiding om dingen een beetje te veranderen, of het nu gaat om een ​​nieuw dieet, een nieuwe fitnessroutine of een nieuwe beautylook. Er zijn zoveel manieren waarop je een positieve ecologische en sociale impact kunt hebben door je haarverzorgings- en haarstyling routine. Het begint altijd met kleine kleine stappen die samen een enorme impact hebben – zoals het overschakelen naar natuurlijke, biologische en gifvrije haarverzorgingsproducten. Hier delen we 4 duurzame en milieuvriendelijke haarstylingtips en -technieken die geen hitte, plastic en chemicaliën bevatten.

1. Wet-Hair Look a ‘la Kim’

Het beste van de wet-hair-look is dat, hoewel het heel eenvoudig is om te doen, het een zeer gepolijste, runway-ready look geeft. Om te beginnen, droog je haar met een handdoek – vergeet niet te deppen en niet te wrijven. Zodra het haar vochtig is, breng je je natuurlijke en biologische haargel van wortel tot punt aan. Voel je vrij om meer product toe te voegen als je gaat om die “wet look” echt te versterken. Afhankelijk van de look waar je voor gaat, kun je je haar naar achteren borstelen voor een gladde look of de krullen en golven rond het gezicht vormen terwijl je bezig bent. Eenmaal ingesteld, maak je de look af met een organische haarlak om hem in te sluiten en aan de lucht te laten drogen. Geen chemicaliën, geen haardrogers en geen strijkijzers.

2. Volumeverhogende knot

Ooit gehoord van de sokkenknot? Nou, het is letterlijk een knotkapsel met een sok erin. Het is een gemakkelijke kapseltechniek van 5 minuten die je ochtenden zeker gemakkelijker zal maken. Begin door je haar in een paardenstaart te doen, rol de sok op (zorg ervoor dat je de uiteinden van de sok afknipt) en schuif hem over de paardenstaart en schuif de sok bijna tot aan de uiteinden van je haar, en waaier dan het haar rond de sok uit en begin het haar en de sok op zichzelf langs de lengte van de paardenstaart te rollen. Wanneer je de paardenstaartbasis bereikt, gebruik je haarspelden om deze op zijn plaats te houden en eventuele verdwaalde stukken op te ruimen. Easypeasy toch?

3. Upgrade je vlecht

Van Lara Croft van Tomb Raider tot Katniss Everdeen van Hunger Games, het gevlochten kapsel is eenvoudig maar zeker een blikvanger. Je kunt met deze techniek zelfs verschillende looks creëren, van een lage zijvlecht, paardenstaartvlecht tot Britney Spears’ Baby One More Time-vlecht.

4. Warmteloze handdoekwikkelkrullen

Als je meer tijd hebt, dan is deze warmteloze handdoekwikkeltechniek iets voor jou! Het enige wat je nodig hebt is een stropdas van pluche die iets langer is dan je haar en een scrunchie om het vast te zetten. Begin met het scheiden van je haar en verdeel het in tweeën, leg de stropdas over de bovenkant van je hoofd en zorg ervoor dat de lengte aan beide zijden is zijn gelijk. Pak nu 5-7 cm haar en wikkel het om de stropdas – je wilt dat je wendingen recht onder elkaar zitten. Herhaal het patroon helemaal naar beneden terwijl je het strak houdt voor een mooie gedefinieerde krul. Zodra je het einde hebt bereikt, draai en wikkel het dan weg van je gezicht en laat het vlak achter je oor zitten. Zet vast met een scrunchie. Herhaal dan hetzelfde patroon aan de andere kant. Laat het een paar uur of een nacht staan ​​voor het beste resultaat. Ontrafel de wendingen en voila – je hebt je hitteloze volumineuze krullen voor de dag.