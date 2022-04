4 kleine investeringen om je werknemers blij mee te maken

Geluk zit in de kleine dingen, zegt men wel eens. Je hoeft niet altijd enorm uit te pakken, kleine gebaren kunnen mensen ook blij maken. Dat geldt ook voor de werknemers van jouw bedrijf. Kleine investeringen die het comfort van je personeel vergroten worden zeker gewaardeerd. Daarom bespreken we vier kleine investeringen waarmee jij als ondernemer jouw werknemers blij kunt maken.

Lockerkast

Eén investering die zowel prettig is voor je medewerkers als voor jouzelf, is een lockerkast. Iedere werknemer kan dan gebruikmaken van een kluisje om zijn of haar spullen in op te bergen. Dat verkleint de kans dat men iets kwijtraakt en maakt diefstal van persoonlijke goederen op jouw werkvloer een stuk moeilijker. Ook zorgt een lockerkast ervoor dat veel persoonlijke spullen niet meer op de werkplek hoeven te liggen, waardoor de werkomgeving minder rommelig wordt. Neem een grote lockerkast als je wilt dat mensen ook hun jas in de lockers kunnen opbergen.

Koelkast

In veel gevallen nemen werknemers zelf eten mee naar het werk voor de lunch of tussendoor. Soms neemt men zelfs ook eigen drinken mee als ze niet de hele dag koffie, thee of water willen drinken. Het is een goede service naar je personeel toe om er dan voor te zorgen dat er een koelkast is op het werk waar ze gebruik van kunnen maken. Dat maakt het ook mogelijk om voedingswaren mee te nemen die op het werk kunnen blijven, zoals beleg of grotere flessen of pakken drinken. In theorie kan een koelkast ook de kans verkleinen dat je werknemers iets eten of drinken dat niet meer goed is omdat het niet gekoeld is bewaard.

Luxere koffieautomaat

Goede koffie op kantoor is geen universeel gegeven. Toch speelt de kwaliteit van de koffie en het aanbod wel een rol in hoe mensen hun werkomgeving ervaren. Goede koffie of lekkere variaties op koffie geven een gevoel van luxe waar waardering voor je personeel uit spreekt. Is de koffie en het aanbod in jouw bedrijfsomgeving voor verbetering vatbaar? Investeer dan in een luxere koffieautomaat om je werknemers een beetje te verwennen. Des te vrolijker komen ze de werkdag, die soms erg lang kan aanvoelen, door.

Afwasmachine

Staan jouw medewerkers kopjes, bordjes en bestek af te wassen onder werktijd? Dat is voor niemand een constructieve situatie. Werknemers hebben er over het algemeen geen zin om op het werk ook aan huishouden te moeten doen, en in de praktijk valt de taak vaak op een paar mensen die zich wel verantwoordelijk genoeg voelen om de boel opgeruimd te houden. Daarnaast is het natuurlijk niet productief als werknemers tijd kwijt zijn aan het doen van de afwas onder werktijd. Als de mogelijkheden er zijn in het keukentje om een afwasmachine in te bouwen, maak de investering dan ook in een afwasmachine voor je personeel (en jezelf!). Zo kan de afwas uit het zicht blijven en hoeven je medewerkers enkel de machine uit te ruimen, wat een stuk minder tijd kost dan zelf de hele afwas te moeten doen.

Voor een bedrijf dat goed loopt zijn bovenstaande investeringen geen enorme belasting. Vind je dus dat jouw personeel wel een opsteker verdient? Beloon ze dan met een van deze voorzieningen die hun werkdag prettiger of comfortabeler maken. Het gebaar zal opgemerkt en gewaardeerd worden!