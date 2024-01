4 manieren om je geliefde dit jaar te verrassen met winteraardbei Calinda

Wie zijn of haar geliefde culinair wil verrassen met Valentijn, grijpt al snel naar aardbeien. Want wie denkt aan aardbeien -vaak in combinatie met chocolade en champagne- denkt al snel aan romantiek. Gelukkig kunnen we dit jaar óók in de winter genieten van deze romantische vrucht dankzij de komst van de Calinda aardbei. Maar hoe is deze associatie met de liefde en het rode vruchtje ooit tot stand gekomen? En wat zijn de vier beste manieren om je geliefde te verrassen met een smakelijke winteraardbei op Valentijn?

Lees ook: Valentijnsdag tips: Tijd samen duurt langer dan chocolaatjes of bloemen

Zoete verleiding

Wat betreft de Romeinen was de aardbei dé vrucht die gekoppeld werd aan Venus, de godin van de liefde en sensualiteit. De aardbei paste perfect bij deze goddelijke schoonheid. Niet alleen vanwege haar mooie hartvorm, maar ook de dieprode kleur paste goed bij de godin van verleiding. Rood associeerden de Romeinen namelijk met lust en passie. De kleine zaadjes aan de buitenkant van de aardbei stonden symbool voor de hoge mate van vruchtbaarheid van de godin. Men at de aardbei dan ook graag als natuurlijk afrodisiaca. Al met al best een steamy reputatie voor de rode vrucht van de liefde.

4 x jouw geliefde verrassen met de Calinda winteraardbei dit jaar

1. Wil jij dit jaar gelijk vroeg beginnen met een romantische verrassing? Op nr. 1 presenteren we het vertrouwde beschuitje met aardbeien. Want een ontbijtje op bed zegt meer dan duizend woorden.

2. Second best is een romantisch hartentaartje, versierd met de meest verleidelijke rode aardbeien. Want, echte liefde gaat uiteindelijk door de maag.

3. Niet zo’n keukenprins of prinses? All-time favorite is de eenvoudige, maar o zo elegante aardbei in een glas sprankelende champage. Sophisticated en effectief!

4. Voor een flinke dosis sensualiteit, is een aardbei gedoopt in chocolade een echte verleider voor tussen de lakens. Time to spice things up!

Lees ook: Recept: op Valentijnsdag geïnspireerde Italicus cocktails

De perfecte verrassing in de winter

Hoe je het ook went of keert, de aardbei is een graag geziene traktatie tijdens menig romantisch moment. En voor wie wel een beetje romantiek kan gebruiken, ligt de winteraardbei Calinda weer in de schappen van de Nederlandse supermarkt. Van december tot juni wordt ze zorgvuldig geteeld in de volle grond in Spanje. Vanwege het relatief milde winterklimaat heeft de aardbei geen verwarmde kas nodig om te groeien. Na de oogst worden de rijpe Calinda’s direct verpakt en naar Nederland getransporteerd, waar ze van februari tot april in de schappen liggen te wachten op een romantische lotsbestemming.