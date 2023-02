4 manieren om je voor te bereiden wanneer je gaat samenwonen

Laatst geüpdatet op februari 22, 2023 by Redactie

Samenwonen is een opwindende stap in de relatie van elk stel. Het is niet alleen een teken dat de dingen serieuzer worden, maar het betekent ook dat je de tijd terugkrijgt die je aanvankelijk besteedde aan het pendelen naar elkaars huizen – wat betekent dat jullie meer tijd hebben om lekker op de bank te kruipen en series op Netflix te bingen. Het kan echter ook een stressvolle en chaotische tijd zijn, zelfs als je niet degene bent die verhuist. Je moet ruimte maken voor je nieuwe huisgenoot, wat meestal betekent dat je kasten moet opruimen en wat van de rotzooi die je de afgelopen jaren hebt verzameld. Maar maak je geen zorgen, we hebben je gedekt. Hier zijn onze tips voor het voorbereiden van je huis wanneer je gaat samenwonen.

1. Ruim overbodige spullen op

Dit is een goed moment om door je ongeopende lades te bladeren en wat van die dingen weg te gooien die je niet meer nodig hebt (oftewel: de dingen waarvan je totaal bent vergeten dat je ze zelfs maar bezat). Hoe meer ruimte je kunt maken, hoe makkelijker het is om het op te delen. Dit kan variëren van grote items zoals die sapcentrifuge die je ooit hebt gebruikt, tot kleine dingen zoals superoude markeerstiften die je jaren geleden van een netwerkevenement hebt opgepikt. Dit geldt ook voor kleding. Door oude kleren weg te doen en ze aan een kringloopwinkel te schenken, maak je niet alleen wat ruimte vrij, maar geef je ook iets terug aan mensen in nood.

2. Maak schoon

We hebben er allemaal een hekel aan, maar een goede poetsbeurt moet worden gedaan. Als je de moeite neemt om je huis grondig schoon te maken voordat je partner arriveert, voelt het meer als een nieuwe start. Bovendien zal hij super onder de indruk zijn als het huis netjes is.

3. Maak de balans op van wat je hebt

Ongetwijfeld komt je partner met spullen, dus het is belangrijk om te zien wat jullie allebei hebben en uit te werken wat jullie nodig zullen hebben. Laten we eerlijk zijn, niemand heeft twee broodroosters nodig. Dit geldt ook voor meubels. Hebben jullie beide een boekenkast? Bekijk of deze echt in de ruimte zou passen. Kies dan de mooiste!

4. Creëer een ruimte geschikt voor twee

Het uitkiezen van oude en nieuwe dingen is belangrijk om van een ruimte een thuis te maken en ja, dit kan betekenen dat je naar IKEA moet gaan. Alsof je een excuus nodig had! Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je ruimte geschikt is voor twee personen. Het kan zijn dat je een aantal grotere meubels moet hebben om geschikt te zijn voor twee personen (bijvoorbeeld een grotere bank of een kingsize bed), dus houd hier rekening mee wanneer je de balans opmaakt van wat je hebt of nieuwe meubels uitkiest.