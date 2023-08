4 must have schoenen voor schoolgaande kinderen

Laatst geüpdatet op augustus 23, 2023 by Redactie

De vakantie is nu voor heel Nederland bijna weer voorbij en de kinderen gaan weer naar school. Dat betekent ook weer dat er een nieuwe garderobe moet wordt aangeschaft, en zo ook schoenen. De voeten van kinderen groeien hard en daarom is het belangrijk om goed voorbereid te zijn zodat ze het schooljaar weer door kunnen komen. We hebben hier vier, must-have stijlen die op het lijstje van elke ouder zouden moeten staan.

Een dagelijks paar

Een paar schoenen dat past bij bijna alles in de kast en die makkelijk aan te doen zijn. Denk slip-on stijlen en canvas sneakers in donkere en neutralen tinten.

Antislip, waterdichte schoenen

In een land waar het zoveel regent en soms ook sneeuwt is een anti-slip, waterdichte schoen een must.

Sportschoenen

Een of twee keer per week hebben de kinderen gymlessen dus is het essentieel dat ze de juiste schoenen hebben. Maar ook op het schoolplein of als ze spelen zijn sportschoenen een must.

Een mooi paar schoenen

Kinderen moeten minstens één paar schoenen hebben die hun een speciaal gevoel geeft, waarmee ze de blits afsteken.