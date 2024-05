4 op de 5 Nederlanders gaan op vakantie

Laatst geüpdatet op mei 22, 2024 by Redactie

Ondanks dat het consumentenvertrouwen nog steeds laag is, gaan deze zomer maar liefst 4 op de 5 Nederlanders op vakantie (81%). Dat blijkt uit onderzoek door DirectResearch onder 1.030 Nederlanders in de leeftijdsgroep 18-55+ in opdracht van Amazon.nl. Bijna de helft van de reislustigen plant zelfs meerdere trips (47%), waarbij opvallend is dat de groep 18-34-jarigen het grootste aandeel heeft (54%). Terwijl bijna een kwart (24%) de charmes van Nederland willen verkennen, kiezen 3 op de 5 vakantiegangers (59%) ervoor om de grenzen over te steken naar andere Europese landen en 1 op de 6 reizigers een avontuur buiten Europa zoekt (17%).

Auto nog steeds favoriet

De auto is nog steeds het meest favoriete vervoermiddel (49%), gevolgd door het vliegtuig (36%). Opvallend is dat vliegen het populairst is in de leeftijdscategorie 18-34. Bijna de helft van hen reist deze zomer met het vliegtuig (48%). Maar wat de bestemming ook is, de vakantieactiviteiten zijn net zo divers als de reizigers zelf. Een derde van de Nederlanders geeft de voorkeur aan culturele ontdekkingen, waarbij musea, steden en bezienswaardigheden hoog op het lijstje staan (34%). Eenzelfde deel van de vakantiegangers gaat voor de lokroep van zon, zee en strand (31%).

Vakantiegeld

Inkomen speelt een grote rol in vakantieplannen. Zo gaat 77% van de Nederlanders met een modaal inkomen op vakantie. Voor degenen met een inkomen onder modaal ligt dit op gemiddeld 65%, terwijl maar liefst 95% van de Nederlanders met een bovenmodaal inkomen de koffers pakt voor een reis. Het jaarlijkse vakantiegeld wordt dit jaar met name gebruikt voor reizen en verblijf (53%) of voor sparen (46%). Ook gebruikt 7% van de ondervraagden vakantiegeld om openstaande rekeningen te betalen.

Met de vakantie in zicht, gaan veel Nederlanders hun vakantie benodigdheden inkopen. Nederlanders zijn daarbij echte koopjesjagers, want 2 op de 5 Nederlanders speuren altijd of vaak naar speciale aanbiedingen en kortingen (40%). Persoonlijke verzorging (56%) en kleding (52%) zijn daarbij de belangrijkste categorieën voor de reizigers, de thuisblijvers kiezen voor zomerkleding en accessoires (30%) producten voor in huis (26%) en persoonlijke verzorgingsproducten, bijvoorbeeld zonnebrand (17%) en producten voor in de tuin zoals tuinmeubels of BBQ’s (9%).