4 redenen om meer vloerkleden in huis te halen

Vloerkleden zijn altijd al populair geweest en niet zonder reden. Soms lijkt er iets te missen in een ruimte en wanneer je een vloerkleed neerlegt zie je direct dat alle meubelen ineens een geheel worden. Dat is de kracht van een vloerkleed! Het maakt eigenlijk vaak niet uit wat voor type inrichting je hebt, want er is altijd wel een vloerkleed bij te combineren. We vertellen je graag over een paar voordelen van vloerkleden, waardoor jij waarschijnlijk snel naar de woonboulevard rent om er een paar te scoren.

Lekker warm

De meeste mensen zullen een vloerkleed kopen om de volgende reden. Een vloerkleed brengt veel warmte in een ruimte. Dat bedoelen we niet alleen letterlijk aan je voeten, maar ook voor de sfeer. Het zorgt er namelijk voor dat de ruimte minder kaal en kil oogt. Het maakt hiervoor niet uit of je een hoogpolig vloerkleed kiest of eentje van jute, want elk vloerkleed zorgt voor meer sfeer in de ruimte.

Zorgt voor eenheid

Zoals we zojuist al even benoemd hebben zorgt een vloerkleed voor eenheid. Als jij bijvoorbeeld twee banken hebt en een fijne salontafel, kun je een gezellige zithoek creëren. Soms lijkt het dan toch alsof er iets mist wat alles een geheel maakt. Hier komt het vloerkleed om de hoek kijken, want door alle meubelen in ieder geval te laten grenzen aan het vloerkleed zorg je voor meer eenheid. Alles lijkt zo bij elkaar te horen, omdat je het bewust aan elkaar hebt gelinkt middels het vloerkleed.

Werkt geluiddempend

Vloerkleden zorgen ervoor dat allerlei soorten geluiden gedempt worden. Wanneer je met je schoenen erop loopt zal je natuurlijk geen voetstappen horen, maar ook zorgt het voor een betere akoestiek in de kamer. Echo’s van je stem of muziek zijn verleden tijd. Vooral in grote ruimtes kan dit een enorm voordeel geven, maar ook als je bijvoorbeeld moeilijke onderburen hebben die veel klagen over geluidsoverlast.

Veel stijlen

Tot slot is er een groot voordeel dat er voor elk interieur wel een passend vloerkleed is. Er zijn namelijk zo ontzettend veel soorten en stijlen wat betreft vloerkleden. Je kunt uit werkelijk alle kleuren, patronen en materialen kiezen. Wanneer je het zat bent, gooi je simpelweg het vloerkleed uit de kamer en leg je er een nieuwe neer. Je zal verbaasd zijn hoeveel effect een ander vloerkleed kan hebben op je bestaande interieur. Dat is nog eens een voordelige interieurverandering!