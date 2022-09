4 redenen waarom droogbloemen tegenwoordig enorm populair zijn

Droogbloemen hebben de afgelopen jaren enorm aan populariteit gewonnen. Inmiddels zien we ze in vrijwel elk huishouden terug. Maar vanwaar die populariteit? Wat maakt droogbloemen toch zo bijzonder? En wat zou een reden zijn om deze ook in je eigen huis terug te brengen of zelfs cadeau te doen? In dit artikel geven we vier redenen die de populariteit verklaren.

1. Leuk om cadeau te doen

Ooit wel eens overwogen om droogbloemen cadeau te doen? Nee? Dan wordt het hoog tijd om hier verandering in te brengen. Droogbloemen versturen is namelijk ongelooflijk makkelijk en kan het hele jaar door. Je hoeft bij droogbloemen namelijk geen rekening te houden met de seizoenen. Bovendien kan het als brievenbuspakketje verstuurd worden. Leuk voor die ene jarige vriendin als het hoogzomer is, maar ook voor je tante in december. Een leuk cadeau voor iedereen en elk moment!

2. Ook voor mensen zonder groene vingers

Er zijn van die mensen die elke bloem weer tot leven kunnen wekken en een natuurlijk talent voor bloemen en planten hebben. Echter, er zijn ook genoeg mensen die nog een vetplant dood kunnen krijgen. Behoor jij tot die laatste groep met totaal geen groene vingers? Simpelweg omdat je ze altijd vergeet en juist te veel of te weinig water geeft? Dan zijn droogbloemen de perfecte optie. Deze bloemen hebben geen verzorging meer nodig. Je hoeft enkel maar te genieten van de prachtige uitstraling. Zo geniet je toch van meer natuur in huis en hoef je hier verder vrij weinig voor te doen.

3. In alle soorten en maten verkrijgbaar

Mede door de populariteit van droogbloemen zien we dat ze tegenwoordig in werkelijk alle soorten en maten verkrijgbaar zijn. Denk aan verschillende stijlen, kleuren en andere unieke toevoegingen. Kies in de winter bijvoorbeeld voor droogbloemen met een laagje sneeuw of in de zomer een toevoeging van bepaalde geuren en kleuren waarmee je letterlijk het zonnetje in huis haalt. Dankzij het enorme aanbod is er eigenlijk voor iedereen wel iets geschikts te vinden.

4. Ontzettend duurzaam

Duurzaamheid speelt met name in de afgelopen jaren een steeds grotere rol. We willen meer aandacht besteden aan het milieu. Willen de natuur in huis halen, maar deze tegelijkertijd niet nog sterker belasten. Hierdoor zijn we meer materialen gaan recyclen en zijn we met name op zoek naar producten met een langere levensduur. Droogbloemen passen zeker in dit plaatje. Deze bloemen gaan namelijk jarenlang mee. Zo geniet je heel wat jaren van prachtige decoratie in huis.

Wist je dat je droogbloemen niet alleen kunt kopen, maar deze ook nog eens zelf zou kunnen maken? Heb je bijvoorbeeld een boeket bloemen waar zeer veel emotionele waarde aan verbonden zit? Denk bijvoorbeeld aan een rouwboeket of een trouwboeket? Dan kun je hier enkele bloemen uit verwijderen en deze tussen dikke boeken drogen. Vervolgens kunnen deze bloemen in een vaasje of een schilderij bewaard worden. Zo recycle je je eigen boeketten en geniet je hier ontzettend lang van.