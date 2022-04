4 redenen waarom je houten snijplanken zou moeten gebruiken

Veel mensen kiezen voor plastic snijplanken, omdat deze behoorlijk goedkoper kunnen zijn. Voor snijplanken is hout echter om meerdere redenen het beste materiaal. Hier gaan we er enkele bespreken.

Houten snijplanken doden bacteriën

Hout heeft het vermogen om de groei van bacteriën te stoppen en te doden wanneer het op het oppervlak wordt aangebracht. Of het nu een nieuwe of een oude snijplank is, dit vermogen wordt bij beide gezien.

Houten snijplanken beschermen je messen

Een ander voordeel van houten snijplanken is dat het je mes kan helpen behouden, want het houdt het scherp. Het maakt de messen niet zo snel bot in vergelijking met plastic planken. Zelfs de hardste houtsoorten die gewoonlijk op snijplanken worden gebruikt, zoals esdoorn of wit eiken, zijn vriendelijker voor mesranden in vergelijking met glas of plastic.

Betere look

Of we het nu hebben over een gewone snijplank of gegraveerde houten snijplanken, de schoonheid en kenmerken ervan zijn duidelijk niet te vergelijken met plastic. Ze zien er gewoon beter uit.

Milieuvriendelijk

Als we het hebben over houten snijplanken, dan zijn die gemaakt van hout dat afkomstig is van houtleveranciers. Daarom is het goed voor het milieu. Hoewel plastic planken goedkoper zijn, geldt dat niet voor hen. Niet alleen is plastic slecht voor het milieu, maar mensen maken ook de fout te denken dat ze veel gemakkelijker schoon te houden zijn omdat ze gemakkelijk in de vaatwasser kunnen, in tegenstelling tot hout. Het heeft echter meerdere nadelen. Elke keer dat je je snijplank gebruikt, laat het mes kleine sneetjes in het plastic achter. Hierdoor ontstaat er ruimte voor de groei van bacteriën.