4 redenen waarom vrouwenvoetbal leuker is dan mannenvoetbal

Mannen en hun voetbal. In feite zijn het 22 drama queens die zich ruim 90 minuten (of met een beetje pech nóg langer) aanstellen en een scheidsrechter. Begrijpelijk dat veel vrouwen er maar weinig aan vinden. Maar nu in Nederland ook het vrouwenvoetbal flink op komst is, is de tijd gekomen als vrouw om je desinteresse in voetbal te heroverwegen. We geven vier redenen waarom vrouwenvoetbal leuker is dan mannenvoetbal en je dus zeker onze OranjeLeeuwinnen op het EK 2022 moet gaan aanmoedigen.

Geen aanstellerij

Vrouwen zijn het zwakkere geslacht? Dat blijkt anders niets van op het voetbalveld! Vergelijk eens een wedstrijd in het vrouwenvoetbal met een wedstrijd in het mannenvoetbal. Wie maken het meeste theater bij een overtreding? Precies: de mannen! Sterker nog, ze blijven zelf gemiddeld dertig seconden langer op de grond liggen kermen. Het is echt niet zo dat ze dan méér pijn hebben dan een vrouw in dezelfde situatie.

Meer voetbal in dezelfde tijd

Dertig seconden verspillen aan aanstellerij is nog maar het topje van de ijsberg. Mannen doen ook nog eens gemiddeld twee keer zo lang over het vieren van een doelpunt en doen er gemiddeld tien seconden langer over om van het veld te gaan wanneer ze gewisseld worden. Die tijd wordt echt niet allemaal één op één ingehaald. Daardoor heb je bij vrouwenvoetbal meer zuivere speeltijd, of met andere woorden: meer voetbal in dezelfde tijd. Waar voor je geld dus.

Minder vedettes

Helaas draait het bij overbetaalde mannelijke profvoetballers vaak om persoonlijke eer en ego’s. Daarbij speelt het testosteron zeker een rol. Het gaat bij mannen helaas te vaak te weinig om het team en te vaak om de speler zelf. Vergelijk dat eens bijvoorbeeld met de Oranje Leeuwinnen, waar het om pure teamgeest gaat. Zelfs de toppers die bij de grootste clubs spelen vinden het niet nodig om zich als vedettes te gedragen.

Meer enthousiasme

Heb je wel eens naar interviews met mannelijke voetballers gekeken? Dan zal het je wellicht opgevallen zijn dat alleen de jonkies nog enthousiast voor de camera staan. De rest is tot op het bot geïndoctrineerd met mediatraining, is ongeïnteresseerd of heeft gewoon niets te vertellen. Vergelijk dat eens met het enthousiasme waarmee vrouwelijke voetballers voor de camera verschijnen. Daarbij voel je de waardering voor de aandacht voor hun sport, en dat is aanzienlijk leuker om naar te kijken en luisteren.

Alle reden dus om deze zomer voor de televisie te gaan zitten om de Oranje Leeuwinnen aan te moedigen en te genieten van vrouwen die hartstochtelijk hun sport uitoefenen. Dat is veelal een stuk leuker dan een avondje ego’s en aanstellers kijken in de Champions League.