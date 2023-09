4 selfies nodig voor goede online date profielfoto

Laatst geüpdatet op september 19, 2023 by Redactie

Een belangrijk onderdeel van het invullen van een online datingprofiel is het selecteren van de juiste foto. Waar de een al na 1 shot tevreden is en de ander pas na 40, zijn er gemiddeld 4 selfies nodig. Die onzekerheid is nergens voor nodig, zo blijkt uit onderzoek van datingservice Lexa onder ruim 1.000 Nederlandse singles. Online daten blijkt namelijk een stuk minder over het uiterlijk te gaan dan singles verwachten (64%). Verliefd worden op iemands online persoonlijkheid is mogelijk volgens een meerderheid van de online daters (59% van de vrouwen om 51% van de mannen). Sterker nog, iets minder dan de helft (44%) zegt zelfs dat online dating taboes wegneemt, waardoor dingen die in het echte leven minder geaccepteerd zijn, oké zijn.

Filteren voor persoonlijkheid

Uiterlijk blijkt er voor de liefde dus minder toe te doen dan gedacht. Toch hoor je in programma’s als B&B Vol Liefde en Lang Leve de Liefde met regelmaat de zin “Hij/zij is niet mijn type”. Het benoemen van die zin lijkt het recept voor een mislukte date, maar de praktijk is vaak anders. Een derde van de ruim 1.000 ondervraagde Nederlandse singles is geneigd verliefd te worden op iemand anders dan hun type. Maar blind gaan voor iemand die niet je type is vinden veel daters toch spannend. Daarom wordt er enthousiast online gefilterd op belangrijke kenmerken zoals leeftijd, interesses en woonplaats. Met name vrouwen maken hier dankbaar gebruik van (81% t.o.v. 79% van de mannen).

Date-expert Nynke Nijman: “Waar veel singles zich druk maken over hun eigen uiterlijk, weten we daar bij de ander ook online vaker doorheen te kijken. Mede daarom is het volgens Nynke belangrijk om ook wat liever voor onszelf te zijn. “Ik ben blij met de ontwikkeling dat online daters steeds vaker buiten de gebaande paden treden, vooral kijken naar de zaken die écht belangrijk voor ze zijn en risico’s durven te nemen.”



Maar of iemand nu je type is of niet, komt het gesprek eenmaal op gang, kijken veel singles uit naar de live ontmoeting. Een grote groep gaat ervan uit dat ze in het echt beter overkomen dan online (72% van de mannen om 62% van de vrouwen). Want daar begint natuurlijk het echte liefdesverhaal.