4 sous vide recepten voor culinair kookplezier

Of het nu vlees, vis of groenten zijn – als de lucht eenmaal uit is en je kookt op een laag vuur, zijn ze qua malsheid en aroma nauwelijks te overtreffen. In de high-end gastronomie maakt de sous vide bereidingstechniek al jaren deel uit van het dagelijks leven. Nu heeft deze methode ook de hobbykeuken bereikt. Door het voedsel te vacumeren en in de exacte mate te koken, blijven de smaak en voedingsstoffen behouden, is het voedsel gezond, gegarandeerd succesvol en kookt het praktisch zelf. We hebben hier 4 recepten voor de sous vide-bereiding van groenten, vis, vlees en fruit, waardoor je al door het lezen al zin krijgt om culinair te koken.

Sappige sous vide groenten – aubergines zoetzuur

Ingrediënten voor 4 personen

• 500 gram aubergines

• 2 eetlepels suiker

• 2 eetlepels witte wijnazijn

• 80 ml olijfolie

• 1 kruidnagel

• Zout peper

Bereiding

Schil de aubergine, snijd het vruchtvlees in plakken (2-3 mm) en de schil in dunne reepjes. Doe in een zak met de andere ingrediënten, meng goed en vacumeer.



Leg de zak op het rooster op niveau 3 en kook 40 minuten in het “Sous Vide” programma op 95 °C. Serveer op kamertemperatuur.



De zoetzure aubergines kunnen als voorgerecht (4 personen) en als bijgerecht (2 personen) geserveerd worden.

Verse vis à la sous vide – kabeljauw met mosterdcrème

Ingrediënten voor 4 personen

• 4 kabeljauwfilets van elk 160 g

• 100 gram room

• 100 g mosterd/grove mosterd

• Zout

Bereiding

Zout de kabeljauw. Meng de room en mosterd, vacuüm alles samen.



Kook op niveau 3 in het programma “Sous Vide” op 60 °C gedurende 20 minuten.



Het recept werkt ook met andere witvis zoals schelvis, goudvis of roodbaars.

Gevleugelde Sous Vide Delight – Sesam Eendenborst

Ingrediënten voor 4 personen

• 2 Barbarijse eendenborsten, elk 300 g

• 1 eetlepel sesamolie, geroosterd

• 2 theelepels licht sesamzaad

• 2 tl zwarte sesamzaadjes

• Zout

• Peper

Bereiding

Droog geroosterde lichte sesam en meng met olie en zwarte sesam. Verwijder de kleine stekels van de eendenborsten, kerf met een heel scherp mes het vel in een ruitvorm in, zout en bak ze in een pan knapperig. Vacumeer alle ingrediënten samen.



Kook op niveau 3 in het programma “Ovenfunctie Sous Vide” 60 minuten op 60 °C. Bak vervolgens opnieuw op de huidzijde. Dit dient om de smaak te ontwikkelen en de eend nog krokanter te maken. Pas op dat de sesam niet verbrandt.



Snijd de sesam eendenborst in licht schuine plakjes, serveer met rucola en fruitige chutney.



Tip: Hummus of bulgur geeft de eendenborst een vleugje Oriënt.

Zoete sous vide – partjes vanille appel

Ingrediënten voor 4 personen

• 2 appels (Golden Delicious)

• 1 steranijs

• 1 vanillestokje

Bereiding

Was de appels, schil, verwijder het klokhuis en snij in achten. Vacumeer de appels met steranijs en vanillestokje.

Kook de gevacumeerde appelschijfjes op niveau 3 in het programma “Sous Vide” 20 minuten op 90 °C.



De appelschijfjes combineren het beste van twee werelden: een zacht compote-aroma en tegelijkertijd een fris, knapperig mondgevoel.