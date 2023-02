4 stappen om je dromen te manifesteren

Laatst geüpdatet op februari 14, 2023 by Redactie

Hoe zou jij je voelen als je werd verteld dat je de kracht hebt om je stoutste dromen waar te maken? Dat heb je zeker! Ieder van ons barst van het grenzeloze potentieel, en we zijn in staat om al onze dromen om te zetten in een prachtige realiteit. De sleutel tot het ontsluiten van deze verrassende kracht? De Law Of Attraction natuurlijk! Het maakt niet uit wat je wilt; meer geld, je droompartner, een goede gezondheid of een succesvolle carrière. Als je het kunt dromen, kun je het bereiken door te manifesteren.

Manifesteren in vier stappen

Dus, wil je de meest positieve persoon worden die je kent en je stoutste dromen waarmaken? Hieronder vind je de formule in vier stappen die nodig is om je dromen te manifesteren. Volg deze formule en onthoud dat positiviteit en liefde altijd bovenaan je agenda moeten staan en dat je al snel zult merken dat je je gelukkig manifesteert.

Lees ook: Manieren waarop karma uit je vorige leven vandaag invloed op je heeft

Stap 1. Laat de weerstand los

Voordat je kunt nadenken over het manifesteren van je dromen, zou je eerste stap moeten zijn om weerstand uit het verleden los te laten en te proberen meer bewustzijn over je gedachten te krijgen. Als we ons ergens tegen proberen te verzetten, voeden we het probleem alleen maar aan. Dus onthoud dit: de weerstand voedt weerstand.



Als je bijvoorbeeld op dit moment niet tevreden bent met de staat van je banksaldo, zul je hier waarschijnlijk op reageren met negatieve emoties van ‘willen’ en ‘gebrek’. Wanneer je echter op deze manier op een gebied van je leven reageert, maak je het probleem alleen maar groter voor jezelf. Hoe meer we onze aandacht aan iets geven, of het nu negatief of positief is, hoe meer we het in ons leven aantrekken.



Laat dus alle vormen van weerstand los. Accepteer je huidige leven zoals het is. Dit gaat niet over opgeven. In plaats daarvan gaat het erom te leren in orde te zijn met de dingen zoals ze zijn. Doe dit en je zou moeten merken dat je negativiteit langzaam wegsmelt, waardoor je meer openstaat voor nieuwe en positieve ervaringen.

Stap 2. Stel een doel in

Wat is je grootste droom? Het beantwoorden van deze vraag is misschien wel het moeilijkste en belangrijkste deel van de vier stappen. Hoe kom je tenslotte ergens als je nog steeds niet weet waar je heen gaat? Om je doelen te manifesteren, moet de Law Of Attraction eerst weten wat je wilt. Echter, op de vraag ‘Wat wil je?’ zullen de meesten van ons merken dat we geen antwoord kunnen geven. We hebben absoluut geen idee.



Als je moeite hebt om te beslissen wat je wilt, probeer dan dit: denk eerst na over wat je niet wilt. Mensen vinden het meestal veel gemakkelijker om te identificeren wat ze niet willen in het leven; dus doe dit en gebruik je antwoorden om duidelijkheid te krijgen bij het kiezen van wat je wel wilt.

Stap 3. Leer om opzettelijk aan te trekken

Je hebt je bestemming bepaald, nu moet je daar komen. Je hebt je intentie bepaald en weet wat je wilt van het universum, dus nu moet je actie ondernemen om ervoor te zorgen dat je droom werkelijkheid wordt. Als je je doel stelt en het vervolgens in je achterhoofd zet, zal het nooit werkelijkheid worden. Onthoud dat je bent waar je je aandacht aan geeft. Daarom moet je proberen je droom met zoveel mogelijk positieve aandacht aan te wakkeren.



Hier zijn enkele van de beste manieren om je droom te voeden met positieve aandacht; praat erover, droom erover, denk er over na, maak een visiebord, gebruik visualisatie, gebruik affirmaties, voel je er goed bij!



Vul je geest met gedachten dat je je dromen waarmaakt en voel je er opgewonden over. Dit zou je positieve energieën onmiddellijk moeten verhogen en een frequentie naar het universum moeten uitzenden waarvan je wilt dat het overeenkomt.

Lees ook: 5 tips om positieve mensen in je leven aan te trekken

Stap 4. Handel ‘alsof’

Als je handelt, spreekt, denkt en voelt ‘alsof’ leef je al je dromen. De Law Of Attraction kan werken om alle positiviteit die je uitstraalt te evenaren en je meer van hetzelfde te geven. Voor velen kan ‘doen alsof’ een grote oorzaak zijn van interne conflicten. Je handelt tenslotte ‘als je rijk/succesvol/gezond/gelukkig bent terwijl je werkelijkheid totaal anders suggereert. Het is echter belangrijk om te proberen dit innerlijke conflict koste wat het kost te vermijden. Het is jouw taak om je zo goed te voelen alsof je je dromen al leeft.



Wanneer je handelt ‘alsof’, verfijn je je emoties en energieën om ze af te stemmen op je dromen. Het universum geeft ons terug wat we uitzenden, dus belichaam de energie van je dromen en je dromen kunnen de jouwe worden. Als je iets gelooft, dan gebeurt het al. Begin dus meer te geloven en sta jezelf toe je goed te voelen wetende dat je dromen al onderweg zijn. Hoe groter je dromen, hoe mooier je werkelijkheid kan worden.