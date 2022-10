4 Tekens dat hij een player is

Een rokkenjager – ook wel bekend als een player – kan de meeste avonden en weekenden vaak rondhangen in bars en clubs. Flexibel en aantrekkelijk, players zijn goed thuis in de kunst van verleiding en gebruiken vaak een ontwapenende mix van charme, humor en verfijning. Hoewel het moeilijk te identificeren is met alleen het blote oog, zijn er een paar tekenen die erop wijzen dat je in de buurt van een rokkenjager bent en dat je voorzichtig moet zijn. Hoe herken je een player?

Plant hij voorruit?

Hoe hij je wil en regelt om je te zien, kan je een idee geven of je een player in je midden hebt of niet. Als zijn plannen met jou bijvoorbeeld vaak op het laatste moment worden gemaakt, lijkt het misschien alsof hij gewoon spontaan probeert je over de streep te trekken – wat geweldig is, toch? – maar als hij terughoudend is om op de lange termijn meer met je te af te spreken, kan dit een waarschuwing zijn dat je misschien niet zijn eerste keuze bent.



Als je bang bent dat dit het geval is, raden we je aan voorzichtig te werk te gaan.

Het wat, waar en wanneer

In combinatie met het hoe, waar en wanneer hij voorstelt om met je af te spreken en wat jullie twee doen als je samen bent, is het ook de moeite waard om nader te bekijken. Als hij altijd ’s avonds laat bij je wil komen, maar hij lijkt nooit beschikbaar te zijn in het weekend, vraag jezelf dan af of hij alleen bij je is voor de seks, een zet die rechtstreeks uit de Player’s gids komt.



Als alternatief, als hij je mee uit neemt, houdt hij er dan van om de tijd en bestemming door elkaar te halen, of houdt hij ze consistent? Als hij op sommige manieren spontaan is, maar vasthoudt aan het beproefde in andere, kan dat gewoon zijn zoals hij is, maar als je achterdochtig begint te worden, moet je uitkijken naar nummer één.

Lees ook: 7 type mannen die niet zo fout zijn als ze eruit zien

De zilveren tong

De belangrijkste gouden regel voor elke player is om nooit een spoor van vernieling in je kielzog achter te laten, want zijn reputatie is de sleutel. Als hij precies weet wat hij op het juiste moment moet zeggen, heeft hij misschien een beetje te veel geoefend met lieftallig praten en wil je het misschien in de gaten houden.



Dit vereist tact, want, geloof het of niet, er zijn echt leuke mannen die hun vrouw graag behandelen als de prinses die ze is. Het laatste wat je wilt doen is een Mr. Perfect wegjagen met je paranoia.

Sociale media checken

Nogmaals, dit is een moeilijke, want afhankelijk van het stadium waarin je je bevindt in je relatie, wil je niet als een stalker overkomen voordat de zaken tussen jullie twee serieus zijn geworden.



Je moet je het hier en nu niet te veel laten beïnvloeden door wat hij deed voordat hij je ontmoette, maar als je vrienden maakt via sociale media, zijn zijn profielpagina’s, vrienden, foto’s, opmerkingen en vind-ik-leuks een goed inzicht in het soort persoon is hij.



Niet alle mannen zijn hetzelfde – en als zodanig moeten ze van geval tot geval worden behandeld. Maar als je op een dag wordt geconfronteerd met een rokkenjager, sta dan niet stil, weersta de drang om hem op je neus te slaan en probeer jezelf niet groter te laten lijken dan je in werkelijkheid bent, want deze dingen zullen waarschijnlijk niet werken.



Maar weglopen met je waardigheid intact, dat is een idee.