4 Tips die je helpen van je lichaam te houden

Hallo mooie vrouw! Wist je dat meer dan 91% van de vrouwen niet van hun lichaam houdt? Wordt het niet tijd dat we onszelf een enorme dosis lichaamsliefde, eigenliefde en acceptatie geven? We geven hier tips hoe je van je lichaam, ‘waargenomen gebreken’ en alles kunt houden.

Hoe leren we van ons lichaam te houden?

Als je op veel vrouwen lijkt, is het een grote vraag om van zelfhaat of ontevredenheid naar lichaamsliefde te springen. Maar het hoeft niet zo’n grote sprong te zijn. In feite gaat het allemaal om oefening, en kleine dagelijkse herinneringen dat je mooi en waardig bent. Gewoon zoals je bent.

Leren van je lichaam te houden – dat is moeilijk! We weten het en iedereen die dit leest denkt waarschijnlijk “het is gemakkelijk om het te zeggen; maar hoe doe ik het”? Weet je wat? Van je lichaam leren houden is een oefening. Het is een reeks van elke dag een paar simpele dingen doen om je lichaamsliefde te cultiveren.

Van je lichaam houden begint met waardering

Dus waar beginnen we? Liefde voor het lichaam begint met waardering. Het belangrijkste waarmee je kunt beginnen, is waardering. Je hebt misschien wel of niet gehoord van zoiets als een ‘dankbaarheidsdagboek’, waarin we elke dag alle dingen opschrijven waar we super dankbaar voor zijn. Begin met een waarderingsdagboek.



Het is een beetje anders, maar in wezen, wat je doet, is elke dag alle dingen opschrijven die je aan je lichaam opmerkt waar je van houdt en die je waardeert. Want door dat te doen, verander je je hersenen van het focussen op alle negatieve dingen. Je weet hoe je soms in de spiegel kijkt en wat je ziet zijn de slappe armen, die taille en die benen die je niet echt leuk vindt.

Hier 4 tips om te leren van je lichaam te houden

1. Een van de gemakkelijkste manieren om van je lichaam te gaan houden, is door het in zijn huidige vorm te waarderen.

2. Wat waardeer je echt aan je lichaam? Is het sterk, heb je kinderen gekregen, kun je rondlopen? Focus op wat je lichaam voor je doet in plaats van je te concentreren op wat het niet doet.

3. Leren van je lichaam te houden is een inside job – wees dankbaar, cultiveer dankbaarheid voor wat je wel hebt, plaats de dingen in perspectief en concentreer je op het spreken van vriendelijke woorden tegen jezelf.

4. Als je vanwege je lichaamsvorm bepaalde activiteiten vermijdt, kom erover heen!! Doe de dingen waar je nu van houdt, ongeacht je lichaamsvorm. Door dingen te doen die je leuk vindt, voel je je goed en als je je goed voelt, doe je meer.