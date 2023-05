4 Tips voor de leukste citytrip met vriendinnen

Laatst geüpdatet op mei 1, 2023 by Redactie

Een citytrip met vriendinnen is de ideale manier om even te ontsnappen aan de dagelijkse sleur en om samen nieuwe herinneringen te creëren. Of jullie nu op zoek zijn naar een culturele citytrip of naar de beste winkelstraten en hipste hotspots van Europa, er zijn veel verschillende steden die zich lenen voor een geslaagde citytrip.



Maar hoe zorgen jullie er nu voor dat jullie citytrip ook daadwerkelijk een succes wordt? Hoe voorkomen jullie dat jullie onvoorbereid op pad gaan en tegen onverwachte situaties aanlopen? In dit artikel geven wij enkele tips voor de leukste citytrip met vriendinnen. Deze tips zijn gebaseerd op onze eigen ervaringen en zorgen ervoor dat jullie goed voorbereid op pad gaan en optimaal kunnen genieten van de citytrip. Van het vinden van de beste accommodatie tot het plannen van jullie activiteiten en het organiseren van je vervoer, wij delen onze tips en tricks zodat jullie het meeste uit jullie citytrip halen.

Tip 1: Plan samen de reis

Een citytrip met vriendinnen begint bij het plannen van de reis. Zorg ervoor dat jullie samen de bestemming kiezen en de reis plannen. Bespreek samen wat jullie willen zien en doen in de stad en maak op basis hiervan een planning. Door samen te plannen, ben je er zeker van dat iedereen content is met het plan, voorkom je teleurstellingen en weet iedereen wat er te verwachten valt.

Tip 2: Zoek een goede accommodatie

Een goede accommodatie kan het verschil maken tijdens een citytrip met vriendinnen. Kies een accommodatie die centraal gelegen is, zodat jullie gemakkelijk alle bezienswaardigheden kunnen bezoeken. Daarnaast is het belangrijk dat de accommodatie comfortabel is. Zoek bijvoorbeeld naar een accommodatie met comfortabele bedden, een lekker ontbijt en erg belangrijk voor in de avonden: goede cocktails!

Tip 3: Huur een personenbus voor het vervoer

Als je met een grote groep vriendinnen reist, kan een 9 persoons bus huren een slimme keuze zijn. Hiermee hebben jullie de vrijheid om te gaan en staan waar jullie willen en kunnen jullie gemakkelijk samen reizen. Bovendien is het huren van een 9 persoons bus een stuk goedkoper dan het huren van meerdere auto’s of het nemen van taxi’s. De kosten kun je immers met elkaar delen. Let wel goed op de huurvoorwaarden van de personenbus, niet elk verhuurbedrijf staat namelijk toe dat je de bus meeneemt naar het buitenland. Daarom kan het slim zijn om gebruikt te maken van vergelijkingsplatformen zoals Huren.nl. Hiermee vind je eenvoudig verhuurders van personenbussen bij jou in de buurt, en is het mogelijk om de huurvoorwaarden van deze verhuurders te vergelijken.

Tip 4: Plan vrije tijd in

Een citytrip kan soms vermoeiend zijn, dus zorg ervoor dat je ook vrije tijd inplant om te ontspannen. Plan bijvoorbeeld een spa-dag in of zoek een leuk café of restaurant om te relaxen en bij te kletsen. Door vrije tijd in te plannen, voorkom je dat je oververmoeid raakt en kun je optimaal genieten van de citytrip.

Praktische tips voor tijdens de citytrip

Naast de hierboven genoemde tips, zijn er nog een aantal andere zaken waar je rekening mee kunt houden tijdens een citytrip met vriendinnen. Zo is het bijvoorbeeld handig om van tevoren te checken of er bepaalde festivals of evenementen zijn tijdens jullie verblijf in de stad. Dit kan namelijk voor extra drukte zorgen, waardoor het lastiger kan zijn om bepaalde bezienswaardigheden te bezoeken. Ook is het aan te raden om te zorgen voor een goede reisverzekering. Mocht er onverhoopt iets gebeuren tijdens jullie citytrip, dan zijn jullie in ieder geval goed verzekerd.



Dus, waar wacht je nog op? Bel je vriendinnen en vraag wanneer ze tijd hebben! Of je nu een stad in Nederland bezoekt of een citytrip maakt naar een stad in het buitenland, met de bovenstaande tips wordt jullie citytrip gegarandeerd een succes.