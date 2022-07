4 tips voor gezond comfort food

Ben jij een van die mensen die wat meer eet als je je down, gestrest of verveeld voelt? Dan ben je niet de enige. Heel vaak laten we onze emoties bepalen hoeveel we eten. In plaats van te eten waar je lichaam op deze momenten vaak naar hunkert, zijn er veel gezondere alternatieven. Hier zijn vier tips over waar je het snoep voor kunt ruilen als het verlangen komt.

1. Noten

Er zijn veel soorten noten die goed zijn voor lichaam en geest. Natuurlijk bevatten ze vet, maar het is de goede variëteit (enkelvoudig onverzadigd) en daarnaast zitten ze vol eiwitten, vitamines, antioxidanten en vezels.

2. Groentesticks

Sticks van wortel, komkommer en bleekselderij zijn uitstekende snacks om in de koelkast klaar te maken. Maak ook wat tzatziki om de sticks in te dippen.

3. Appel met kaneel

Heb je vaak trek in zoetigheid? Doof je eetlust door een appel in plakjes te snijden en te bestrooien met kaneel of kardemom. En door ze te frituren worden ze nog zoeter.

4. Donkere chocolade

Ben jij, net als vele anderen, gek op chocolade? Kies dan voor een echt donkere variant in plaats van melkchocolade zodat je sneller verzadigd bent en dus minder eet.