4 Tips voor grillmasters voor een overgang van seizoenen

Grillen beperkt zich niet tot de zomer of tot vlees. Als de herfst aanbreekt, kun je de BBQ omarmen voor verrukkelijke, gezonde maaltijden met groenten en fruit, waarmee een nieuw seizoen vol smaakvolle en voedzame opties wordt ingeluid. Maar grillmasters thuis hoeven hun tang niet neer te leggen alleen maar omdat de kalender een bladzijde omslaat. Geniet van de laatste dagen van de zomer en ga over naar de herfst door een overvloed aan seizoensgeïnspireerde creaties te grillen die qua voedingswaarde rijk zijn en divers van smaak zijn.



Je kunt genieten van diverse opties voor snelle doordeweekse maaltijden of ontspannen barbecues in het weekend.

Bekijk deze tips voor grillmasters:

Grill de regenboog

Groenten zijn er in een overvloed aan kleuren, waaronder fluweelzachte paarse aubergines, courgettes in weidetinten, paprika’s die doen denken aan verkeerslichten, tomaten die doen denken aan zonsondergangen in de zomer, aardse platte champignons, weelderig groene broccoli en kool, variërend van munt tot de tinten van bosgebladerte. We raden aan ze in dikke steaks te snijden ter voorbereiding op de grill, maar laat de champignons, paprika en tomaten heel.

Wordt een meester in marineren

Hoewel ze heerlijk zijn in hun natuurlijke staat, krijgen groenten een boeiende smaak wanneer ze worden gemarineerd in een delicate mix van olijfolie, balsamicoazijn, knoflook of een mengeling van kruiden en specerijen.

Experimenteer met technieken

Het voorkoken van aardappelen of zoete aardappelen vóór het grillen is een stap die kan bijdragen aan een gelijkmatige bereiding en malsheid.

Vergeet het dessert niet

Maar niet alleen groenten zijn heerlijk op de grill. Ook fruit is lekker. Bedruip dikke stukken watermeloen of perziken met teriyakisaus voor een caloriearme, zoete finale.