4 tips voor het voeren van kieskeurige honden

Net als mensen kunnen honden ook last hebben van spijsverteringsongemakken, kieskeurige smaakpapillen en gevoelige magen. Het kan voor ouders van huisdieren moeilijk zijn om te anticiperen op de veranderende voeding en behoeften van hun huisdier. Als je honden kieskeurige eters zijn of tekenen van een gevoelige maag vertonen, overweeg dan deze tips .

Raadpleeg een dierenarts

Een bezoek aan een dierenarts is een van de beste manieren om aanbevelingen en advies te krijgen die specifiek zijn afgestemd op het dieet, de omstandigheden en de behoeften van jouw huisdier. Gevoelige magen kunnen verschillende oorzaken hebben, waaronder dieet, leeftijd, gezondheidstoestand en stressniveaus, maar dierenartsen kunnen tests uitvoeren zoals bloedpanels, ontlastingsmonsters en röntgenfoto’s om de oorzaak van het ongemak te helpen identificeren en informatie te verstrekken om je te helpen bij je volgende stappen.

Maak hondenvoer aantrekkelijker

Als je dierenarts heeft bevestigd dat je hond gezond is en er geen significante redenen zijn waarom hij of zij kieskeurig is tijdens de maaltijden, is het misschien tijd om te proberen zijn of haar relatie met voedsel te verbeteren. Als je hond gewoon niet geïnteresseerd is in eten, probeer dan toppers zoals gehakte wortels of bottenbouillon toe te voegen of natvoer op te warmen in een magnetronbestendige kom om de smaakvolle aroma’s vrij te geven.



Je kunt ook overwegen om een aantrekkelijk ingrediënt zoals pens toe te voegen. Pens is smakelijk voor zelfs de meest kieskeurige honden en wordt vaak gegeven om werkhonden, wedstrijdhonden en andere honden te helpen die mogelijk last hebben van spijsverteringsproblemen als gevolg van stress of opwinding, om hen aan te moedigen om te eten. Pens is niet alleen een uitstekende bron van eiwitten en omega-vetzuren, maar heeft ook meerdere voedingsvoordelen en bevat vitamines, mineralen en antioxidanten.



Wanneer je een verandering in het dieet van je huisdier aanbrengt, denk er dan aan dat je dit geleidelijk doet, omdat het te abrupt introduceren van een nieuw voer maagproblemen kan veroorzaken.

Sla de tafelresten over

Als jij en je gezinsleden de gewoonte hebben om je hond eten van tafel te geven of te veel lekkers , kan dit ervoor zorgen dat hij of zij niet alleen het eten niet opeet, maar het kan ook de spijsvertering beïnvloeden, omdat voedsel voor mensen te veel vet en natrium kan bevatten en moeilijk te verteren is. Hoewel het misschien onschuldig lijkt om je hond hier en daar een hapje of twee te geven, kunnen dit soort tafelresten zijn of haar voeding snel verpesten en meer kwaad dan goed doen.

Maak etenstijd leuk

Het helpen van je hond om kieskeurige eetgewoonten te overwinnen, kun je in je eigen keuken beginnen. Het is zelfs waarschijnlijk dat je de voorkeuren van je huisdier het beste kent. Of je er nu voor kiest om een huisgemaakte maaltijd te bereiden of voedingsrijke voedingstoppers toe te voegen, er zijn meerdere manieren om hem of haar gemakkelijk aan te moedigen om te eten. Een kieskeurige eter speelt vaak met zijn of haar eten in plaats van het op te eten, dus een voerspeeltje of voerbak die het leuk en tijdrovend maakt, kan ervoor zorgen dat je hond enthousiaster wordt over het eten. Bovendien kan het variëren van de soorten voedsel, smaken en andere ingrediënten die je aan maaltijden toevoegt, voor variatie zorgen en je kieskeurige eter aanmoedigen om te gaan eten.