4 unieke manieren om te trouwen in Los Cabos

Voor stellen die dromen van een bestemmingshuwelijk, is Los Cabos de perfecte plek om te zeggen: “Ja.” Los Cabos, de sprankelende parel van het geografisch diverse schiereiland Baja, biedt een verscheidenheid aan unieke locaties en huwelijksgewoonten, zodat je de perfecte bruiloft kunt plannen. Natuurlijk is het plannen van een bruiloft vaak het meest stressvolle deel van het proces… dus dat nemen we maar al te graag van je af! Hieronder hebben we een handig overzicht samengesteld van enkele van de meest populaire ceremonies in Los Cabos, zodat je minder tijd hoeft te besteden aan plannen en meer tijd kunt besteden aan het genieten van die gouden zon.

Trouw op de oude manier

Los Cabos biedt een breed scala aan huwelijksceremonies voor stellen van alle religies en achtergronden, met opties voor katholieke, Indiase, joodse en hindoeïstische diensten, om er maar een paar te noemen. Voor iets dat een unieke weerspiegeling is van de tradities van Los Cabos, nodigt de bestemming ook koppels uit om deel te nemen aan een pre-Spaanse zuiverings-schakingsceremonie. Deze diep spirituele huwelijksoptie is zowel intiem als romantisch en biedt een modern eerbetoon aan de rituelen van de inheemse bevolking van het schiereiland. Een sjamaan leidt de ceremonie en leidt het aanbieden van geschenken om jullie eenwording te zegenen. De festiviteiten worden afgesloten met een traditioneel Maya-feest om te vieren met vrienden en familie.



Met zoveel Maya-tradities in Mexico, kiezen veel bezoekers ervoor om die erfenis te eren met een ceremonie die de schoonheid van hun ceremoniële tradities kanaliseert. Als je wilt doen wat de Maya’s doen, kies dan voor een intieme herenigingsceremonie op een van de zonnige stranden van Los Cabos. Krijg je levenslange toewijding op de juiste manier met zuiverende rook, Temazcal-baden en een escorte van rituele dansers.

Bel de bruiloftsklokken … op een boot!

Intieme ceremonies op een privéjacht worden snel het spul van Instagram-legendes, en geen enkele bestemming vindt jachthuwelijken zoals Los Cabos. Voor degenen die op zoek zijn naar een nautisch huwelijk, heeft Loveshack Cruises een 72ft ultramodern superjacht klaar om je dromen waar te maken. Dit is een liefdesverhaal op zee dat niet zal eindigen als Titanic: voel de zeebries over je gezicht terwijl je geniet van een vakkundig samengestelde ervaring op de Zee van Cortez. Het Loveshack-team werkt nauw samen met je weddingplanners, decorateurs, bloemisten en cateraars om een ​​echte unieke ceremonie te realiseren – allemaal binnen de weelderige dekken van een luxe cruiser met ruimte voor 45 gasten.

Geef een pastoraal feest bij ACRE Resort

Ooit nagedacht over de aantrekkingskracht van trouwen in een mangoboomgaard? Hoewel het misschien vreemd specifiek is, denken we dat je het ermee eens zult zijn dat het een onmiskenbaar magnetische aantrekkingskracht heeft. Omarm boho-geluk bij ACRE, een uniek boetiekhotel met een zeer toepasselijke naam, want het is gelegen op 25 ongerepte hectare groen in de uitlopers van San Jose Del Cabo. ACRE is een geweldige plek om een ​​dag door te brengen, laat staan ​​een bruiloft, met bekroonde restaurants, boomhutaccommodaties en tal van natuurlijke excursies. Een ceremonie bij ACRE tilt het naar een hoger niveau met meer dan genoeg ruimte voor gastenlijsten van 500 mensen en nieuwe faciliteiten zoals een rooftop bar die boven de palmen uitsteekt en de eerder genoemde dansvloer van de mangoboomgaard. Natuurliefhebbers, je vindt hier veel om van te houden.

Onderwaterbruiloften: niet alleen meer voor zeemeerminnen

Een onderwaterhuwelijk is zowel een heilige ceremonie als een opwindend vinkje op de bucketlist voor aquatische avontuurlijke stellen. Reciteer je huwelijksgeloften op de ongerepte wateren van de Zee van Cortez en bezegel je verbintenis met een kus onder de zonsondergang. Het beste gedeelte? Je hoeft je geen zorgen te maken over regen op je trouwdag. Het Bahia Hotel biedt in samenwerking met Nautilus Dive Tech een onderzeese ceremonie als geen ander. Ga diep met een pakket met een oefenduik, een onderwaterfotograaf en speciale duikvriendelijke trouwoutfits, waaronder een waterdicht boeket, vlinderdas, sluier en kanten kousenband. Waarom genoegen nemen met een gewone oude ceremonie op het land als je een bruiloft onder de golven hebt?

Los Cabos is de perfecte romantische bestemming voor je bruiloft in Mexico. Met een breed aanbod aan unieke en avontuurlijke ceremonies, zal Los Cabos zeker een bruiloft hebben die bij jouw speciale dag past.