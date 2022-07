4 veelbetekenende tekenen dat je relatie je carrière verpest

Zelfs als je het gevoel hebt dat je de carrière-jackpot hebt gewonnen waar je elke dag met veel plezier naar je werk gaat en nieuwe projecten en deadlines met kracht aanpakt, kunnen maar heel weinig mensen zich volledig vervuld voelen door hun baan. Er is meer nodig dan succes om tevredenheid te bereiken, en van interpersoonlijke relaties en vriendschappen een ander niet-onderhandelbaar facet van je leven te maken.

Maar je best doen, zowel op het werk als in de liefde? Het is een zware taak voor de meeste mensen, daarom blijft de balans tussen werk en privé voor veel professionals een dringend onderwerp. Hoewel het moeilijk is om ooit het nirvana te bereiken op deze levenslange wip, als je merkt dat het grootste deel van je stress voortkomt uit je relatie, kunnen de overblijfselen van argumenten grote schade aanrichten aan je kantoorprestaties. Hoewel alleen jij kunt bepalen of je romantische leven je vermogen om op te schalen in je branche je echt in de weg staat, zijn deze waarschuwingssignalen uiterst voorzichtig. Hier zijn enkele waarschuwingssignalen dat je partner je carrière misschien niet zo ondersteunt als je zou willen.

1. Hij ondersteunt je emotioneel niet

Hoewel iedereen periodes doormaakt waarin ze niet hun beste zelf zijn – na familietrauma of drama, ellende met vrienden en de lijst gaat maar door – is het halfvol zien van het glas een kwaliteit waar we allemaal naar zouden moeten streven. Als je jezelf als een overwegend positief, krachtig en veerkrachtig mens beschouwt, terwijl je partner de neiging heeft om afwijzend en zuur te zijn over de meeste onderwerpen, kan hun energie je overal volgen, inclusief op kantoor.

Omdat we allemaal een emotionele ruggengraat nodig hebben om ons gezond te houden, kan het moeilijk zijn om de chaos voor de deur achter te laten als je ’s ochtends bij je baas inklokt als je gezinsleven hectisch is. De mensen met wie we de meeste tijd doorbrengen, hebben een enorme impact op onze identiteit, punt uit. Het maakt niet uit hoe slim, getalenteerd en fantastisch je bent, een partner die geen goede match is, heeft het potentieel om de enige bepalende factor te zijn in het al dan niet succesvol zijn in je carrière.

2. Hij is het niet eens met jouw betekenis van ‘kwaliteit van leven’

Het kiezen van een partner die dezelfde kwaliteit van leven waardeert en verlangt als jij, zal geluk na je werk garanderen. Voor de ene partner kan kwaliteit van leven betekenen dat je voldoende vrije tijd hebt om met je partner door te brengen, op avontuur gaan en tijd hebt voor persoonlijke groei. Als de andere partner in de relatie ‘kwaliteit van leven’ gelijkstelt aan ‘financiële zekerheid’ en daardoor een workaholic wordt, heb je een probleem.

Om erachter te komen of jullie allebei in de richting van hetzelfde eindspel gaan, raden we aan om samen een brainstormsessie te houden waarin je je voorstelt hoe een ideaal leven eruit zou zien – van hoe jullie allebei uitblinken in je respectieve functietitels tot hoe je je je vakanties en weekenden en daarbuiten zou willen besteden.

3. Hij ondersteunt je thuis niet

Hoewel deze al te vaak voorkomende gebeurtenis – ook bekend als mentale belasting – vooral vrouwen treft, die hun moederlijke en professionele tijdschema’s in evenwicht brengen, kunnen mannen ook de dupe worden. Waar het op neerkomt, is hoe actief je partner is binnen de taken van je huis. Wanneer er geen effectieve balans is en een persoon meer tijd besteedt aan schoonmaken, voor kinderen zorgen en boodschappen doen, zullen ze zich uiteindelijk uitgeput voelen, wat leidt tot slechte werkprestaties.

Het zal veel geduld en versterking vergen om verandering door te voeren. De eerste stap? Een openhartig gesprek voeren waarin je praat over de verantwoordelijkheden van het huis en beslist wie welke taak op zich neemt. De sleutel is om de energie licht en positief te houden, en echt na te denken over welke taken het meest zinvol zijn voor ieder van jullie.

4. Je voelt je slecht over jezelf

Die cheerleaders die je in de loop der jaren hebt verzameld – zorgen ervoor dat je je blij en gewaardeerd voelt. Van alle goede vriendschappen in je leven, zou je relatie echter degene moeten zijn die het meest bemoedigend is. Omdat het de bedoeling is dat je partner er is door alle beproevingen en triomfen die onvermijdelijk met het leven komen, kan het hebben van een partner die je niet het gevoel geeft dat je de rockster bent, schadelijk zijn voor je zelfvertrouwen. En een slecht gevoel van eigenwaarde heeft geen plaats in een kantoor, of waar dan ook.

Als je een partner hebt die je constant vertelt hoe geweldig, slim, getalenteerd en geweldig je bent, zal dat het commentaar dat je in je hoofd hebt, beïnvloeden. Die gedachten zullen leiden tot gevoelens als competentie, vertrouwen, passie, opwinding, durf en gedrevenheid. Als je daarentegen een partner hebt die niets om je werk geeft, het gevoel heeft dat je iets doet dat niet de moeite waard is, of een van de lelijke dingen die je over jezelf denkt, versterkt, zul je merken dat jezelf gevangen in een litanie van gedachten waardoor je je onzeker, incompetent, niet ondersteund en bang voelt.