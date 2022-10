4 wiegdop tips van dermatologen

Een nieuwe baby thuisbrengen is een vreugdevolle tijd voor elke ouder. Voor nieuwe ouders kan het thuisbrengen van een baby een breed scala aan emoties ontgrendelen, van opwinding tot nervositeit. Naarmate je je aanpast aan het ouderschap, zul je merken dat je baby de zachtste huid heeft, maar het kan zijn dat je schilferige, vettige plekken op hun hoofdhuid ziet ontstaan. Hoewel dit voor de nieuwe ouders misschien onbekend is, zijn deze onschadelijke plekken een soort seborroïsche dermatitis die wiegdop wordt genoemd. Gelukkig zeggen dermatologen dat vier eenvoudige tips kunnen helpen bij het behandelen van wiegdop.

Om de wiegdop thuis te behandelen, raden we aan deze tips te volgen

Was het haar van je baby vaker. Voor de meeste baby’s kan het zo vaak wassen als om de dag helpen om de hoofdhuid te verzachten en de wiegdop te verminderen. Als je baby echter eczeem of een andere huidaandoening heeft, volg dan de aanwijzingen van je huisarts op over hoe vaak je je baby in bad moet doen.

Gebruik de juiste shampoo. Gebruik geurvrije babyshampoo. Als het wassen van het haar van je baby met deze shampoo echter niet voldoende is om de wiegdop onder controle te houden, schakel dan over naar een shampoo die is ontwikkeld om deze aandoening te behandelen. Zoek naar de term ‘wiegdop’ op het etiket of vraag je huisarts om advies.



Masseer de plek schilfertjes weg tijdens het wassen. Voor meer vastzittende, gebruik een niet op voedsel gebaseerde olie (zoals babyolie) om de aanslag zachter te maken en gemakkelijker te verwijderen. Breng de babyolie aan op de hoofdhuid voor het baden en was daarna met shampoo terwijl je de schaal zachtjes masseert met je vingers. Je kunt tijdens het baden van je baby voorzichtig een babyborstel gebruiken om de schilfers in hun haar te verwijderen. Je kunt ook een babykam gebruiken. Krab of pluk nooit aan de wiegdop, omdat dit de huid kan irriteren of een infectie kan veroorzaken.



Weet wanneer je een huisarts moet gaan. Als je baby ernstige uitslag heeft die zich over het haar verspreidt, pijn, een storende jeuk, haaruitval of een geur die uit de schilfers komt, maak dan een afspraak met de huisarts.

Voor de meeste baby’s heeft de wiegdop de neiging om te verbeteren met een leeftijd van zes tot twaalf maanden. Als je merkt dat de symptomen van je baby verergeren, of als je vragen heb over de behandeling van de huid, het haar of de nagels van je baby, neem dan contact op met de huisarts.