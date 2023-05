48 uur in Tel Aviv: wat te zien en doen?

Laatst geüpdatet op mei 17, 2023 by Redactie

Tel Aviv is de nonstop city van Israël. De zonsondergangen en strandwandelingen zijn magisch, de winkels zijn uniek en alles van Jaffa tot Noord-Tel Aviv is één grote buzz en fusie van ruimdenkendheid. Of het nu je eerste keer in Tel Aviv is, of als je er al vaker komt en opzoek bent naar nieuwe suggesties, hier lees je hoe je in 48 uur kan genieten van de stad!

Dag één:

Iedereen verkent in een ander tempo, dus waar je ook begint, ga de volgende dag gewoon verder. Een goede manier om jouw verkenning van Tel Aviv te beginnen is van oud naar nieuw. Ga van Cafelix naar de haven van Jaffa, het historisch gedeelte vlak naast Tel Aviv, en baan je een weg naar het Abrasha Park en de omliggende tuinen, die via HaMidron Garden een prachtig uitzicht bieden op de skyline van Tel Aviv.



Ga vervolgens naar de Jaffa Flea Market en na wat rondkijken is het tijd om naar Florentin te gaan. Loop de straten op en neer, met bijzondere aandacht voor Shalma Road, Florentin St en Abarbanel. Als je honger hebt, is Casbah de lunchplek in Florentin, maar je bent vrij dicht bij al het goede eten in het nabijgelegen Shabazi, Neve Tzedek en Lev Hair. Restaurant Vicky Cristina, bijvoorbeeld, heeft geweldig tapasachtig eten in een coole omgeving. Als dat niet aantrekkelijk klinkt, is Romano ook fantastisch. Beloon jezelf na de lunch met het onbetwiste beste ijs van de stad bij Anita. Het is hemels, vooral in de felle Israëlische zon.

Jaffa floating orange tree

Blijf de Shabazi straat oplopen totdat je de Rothschild Boulevard bereikt, de grande dame van Tel Aviv. De prachtige straat voert je door de wijk Lev Hair langs musea, clubs, winkels en de op de UNESCO-lijst geplaatste witte Bauhaus gebouwen die deze wijk zo beroemd maken. Eindig met wat tijd in het Tel Aviv Museum Of Art of geniet van de zonsondergang op het strand of bij Frishman Beach voor een lange wandeling bij zonsondergang.



Overnacht in een van de 9.000 hotelkamers van Tel Aviv. Van hostels tot 5 sterren hotels. Het is aan jou.

Tel Aviv Museum of Art

Dag twee:

Nu je het zuiden van Tel Aviv kent, is het tijd om naar de chique, relaxte en prachtige gebieden rondom Noord-Tel Aviv te gaan. Noord-Tel Aviv ligt ten noorden van de Yarkon rivier, maar alle gebieden in de buurt tellen als “Old North”.



Ga naar restaurant Benedict voor een heerlijk ontbijt en maak daarna een wandeling door Independence Park. Historisch gezien is dit de “chique” wijk van de stad. Natuurlijk hebben de chique mensen zich ook langs de mooiste stranden gepositioneerd, dus ga naar Secret Beach of Tel Baruch en als je van uitzichten houdt die lijken op die van Central Park in New York. Ga vervolgens door naar het HaYarkon Park en geniet van de ontspannen wandeling.

Tel Aviv beach

Dizengoff St brengt jou terug naar Centraal Tel Aviv en een betere manier om er te komen is er niet. De straat is bezaaid met fascinerende dingen en het staat bekend als de Champs De Elysées van Tel Aviv. Geniet van de mooie winkels, loop langs de enorme ambassades en houd wat extra ruimte over voor de vele bakkerijen. Voor je het weet ben je terug op het Dizengoffplein, een van de meest gefotografeerde bezienswaardigheden van Tel Aviv.

Dizengoff st.

Als je meer inspiratie nodig hebt, kijk dan op https://www.instagram.com/telaviv/