5 back-to-school winkeltips om meer tijd te winnen

Het is weer die tijd van het jaar. Ouders bereiden zich voor op de drukte van back-to-school met een schijnbaar eindeloze takenlijst. Terwijl je rondrent om schoolspullen, kleren en sportschoenen te kopen, kan het een drukke en dure tijd van het jaar zijn. Pak het nieuwe schoolseizoen aan met deze tips om geld te besparen en misschien zelfs wat tijd terug te winnen voordat de schoolbel gaat.

Betrek de kinderen erbij voordat je van huis gaat

In de auto springen en er het beste van hopen terwijl je van winkel naar winkel gaat, levert waarschijnlijk niet veel meer op dan hoofdpijn, vooral met de kinderen op sleeptouw. Betrek ze er in plaats daarvan bij voordat je naar de winkel gaat en laat ze door online winkels en catalogi bladeren. Met een lijst in de hand kun je je reis plannen voordat je het huis verlaat of profiteren van gratis verzending of ophalen in de winkel aangeboden door veel retailers.

Winkel vroeg en vaak

Het back-to-school-seizoen lijkt elk jaar eerder te worden en veel winkeliers bieden elke week aanbiedingen voor alledaagse schoolbenodigdheden en elektronica. Voor degenen die willen besparen, winkel vroeg en vaak tijdens de 3-4 weken voorafgaand aan de startdatum van de school en abonneer je online op nieuwsbrieven van retailers voor deals die rechtstreeks in je inbox worden bezorgd.

Controleer de maten voordat je begint

Je weet misschien dat er drie goede spijkerbroeken in de kast van je kind liggen, maar de eerste koude ochtend van de herfst is geen tijd om te ontdekken dat ze nu een centimeter te kort zijn. Probeer voordat je winkelt wat je al hebt om te bepalen of het tijd is om een maat groter te nemen en een beter idee te krijgen van wat er vervangen moet worden.

Anticipeer op de behoefte aan (meer) nieuwe schoenen

Eén onvermijdelijke waarheid over kinderen: ze groeien schijnbaar van de ene op de andere dag. Alle uren die je besteedt aan winkelen kunnen nutteloos aanvoelen als je kind een paar weken nadat de school begint een nieuw paar schoenen nodig heeft. Om tijd en geld te besparen, moet je klaar zijn wanneer je kinderen hun volgende groeispurt doormaken.

Verdubbel dagelijkse benodigdheden

Koop indien mogelijk back-up schoolspullen terwijl je de ronde doet – vooral als je een koop-één krijgt-een-gratis deal ziet. Als je lijst met schoolspullen om één doos kleurpotloden vraagt, koop dan een extra set en leg die thuis in een daarvoor bestemde la opzij. Kinderen zullen gegarandeerd op een bepaald moment in de loop van het jaar zonder notitieblokken of potloden komen te zitten, en je kunt nieuwe voorraden pakken zonder nog een bezoek aan de winkel.



Gewapend met deze tips zou je tijd die je besteedt aan winkelen voor schooltijd korter moeten zijn en je stressniveaus – en rekening – lager.