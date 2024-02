5 basistips voor een gezonder leven

Laatst geüpdatet op februari 8, 2024 by Redactie

Wil je gezonder leven? Dat is een heel mooi uitgangspunt. Je gezondheid is immers van groot belang. Je kunt zelf belangrijke stappen zetten om je gezondheid op peil te houden, of om je gezondheid te verbeteren. Lees snel verder voor basistips, die je eenvoudig kunt toepassen.

Controleer je gezondheid

Gelukkig hebben we in Nederland een goed zorgsysteem, waar je gebruik van kunt maken. Een ziektekosten verzekering dekt belangrijke kosten. Het is aan jou om goed op je gezondheid te letten. Heb je last van pijntjes of andere kwalen? Breng zo snel mogelijk een bezoek aan de huisarts, ook als het niet meteen ernstig lijkt. Zo kan namelijk worden vastgesteld waar je precies last van hebt. Met name bij vage of subtiele klachten hebben we de neiging om hiermee te wachten, maar je doet er eigenlijk juist goed aan om de huisarts te bezoeken.

Verzorg je lichaam

Naast het controleren van je gezondheid, is het ook goed om je lichaam te verzorgen. Zo is hygiëne belangrijk, want daarmee verklein je de kans om iets op te lopen. Het zit ‘m ook in de kleine dingen, zoals vaak je handen wassen. Het kan verder zo zijn dat je extra zorg nodig hebt, denk aan voetzorg. Hier kun je een aanvullende zorgverzekering voor afsluiten. Dit geldt tevens voor bijvoorbeeld tandzorg of fysiotherapie. Ook lichtere vormen van selfcare tellen mee. Boek van tijd tot tijd een massage of laat je nagels doen als je daar behoefte aan hebt. Dit is tevens een ideale manier om te ontspannen, waar we hieronder verder op ingaan.

Ontspan voldoende

Ontspanning is enorm belangrijk voor de gezondheid. In de moderne tijd ervaren we veel stress. Je hebt het druk met werk, het huishouden, sport en je sociale leven. Natuurlijk is het fijn om alle ballen hoog te houden, maar gun jezelf ook momenten van rust. Zo kun je weer even op adem komen. Je stresslevel neemt af, als je voor ontspanning kiest. Hoe die ontspanning eruit ziet, is helemaal aan jou. De ene keer heb je misschien zin om een actieve wandeling te maken, de andere keer kruip je liever onder een dekentje op de bank. Signaleer daarnaast de momenten waarop je stress ervaart, tijdens of na je werkdag bijvoorbeeld. Hoewel het heel moeilijk is om je stress te verminderen, kun je toch proberen om even een stap terug te doen. Tel bijvoorbeeld tot tien. Of ga een blokje om, om stoom af te blazen. Dit komt je gezondheid ten goede.

Beweeg genoeg

Zorg dat je genoeg beweegt, zeker als je een baan hebt waarbij je veel zit, zoals een kantoorbaan. Het is verstandig om iedere dag een half uur tot een uur te bewegen. Dit kan intensieve beweging zijn, zoals een sport. Maar je kunt ook een wandeling maken of een stuk fietsen, mocht je dit makkelijker vinden. Probeer daarnaast kleine beweegmomenten in te lassen, gedurende de dag. Pak niet de lift of roltrap, maar de trap. Fiets naar de supermarkt en laat de auto thuis staan. Het telt allemaal mee! Het kan ook helpen om met een maatje te bewegen, zoals je partner, vriend(in) of collega. Zo maak je namelijk iets gezelligs van een beweegmoment: het is minder snel een ‘moetje’, maar juist iets om naar uit te kijken. Klets lekker bij samen, terwijl je tegelijkertijd aan je beweging komt.

Eet gezond

De laatste belangrijke tip: eet zo gezond mogelijk. Dit is in de realiteit makkelijker gezegd dan gedaan. Toch zijn er verschillende manieren om dit zo eenvoudig mogelijk te maken. Kook zoveel mogelijk zelf, en gebruik gezonde ingrediënten: veel groenten bijvoorbeeld. Eet zo min mogelijk bewerkt voedsel. Eet niet te veel, maar leer te luisteren naar wat je lichaam je aangeeft. Zit je vol? Stop dan met eten, want je bent niemand verplicht om je bord helemaal leeg te eten. Natuurlijk mag je heus eens iets ongezonds eten, maar doe dit met mate.



Het is echt mogelijk om gezond te leven, als je er maar actief werk van maakt. De ene dag gaat het beter dan de andere dag, dat is volkomen normaal. Het voelt in ieder geval goed om voor jezelf te zorgen!