De cocktailcultuur raakt steeds meer ingeburgerd in Nederland. Terwijl klassieke ingrediënten net zo essentieel zijn voor het repertoire van de barman als altijd, evolueren cocktailtrends met creatieve wendingen en geniale flitsen die de mainstream al dan niet maken… rode biet Margarita iemand? We zetten hier de cocktailtrends voor 2023 op een rij.

5 cocktailtrends voor 2023

Geen fout

Ongetwijfeld het drankje van deze zomer, de Negroni Sbagliato werd meteen een TikTok-sensatie in oktober 2022 toen House of Dragon-ster, Emma D’Arcy, het noemde als een favoriet drankje in een korte HBO-promotieclip. Sbagliato vervangt in de speelse cocktail de klassieke Negroni’s gin door prosecco, wat een lichtheid toevoegt aan de bittere en verfijnde combinatie van vermout en campari. En hoewel het traditionele Negroni recept niet altijd om bitters vraagt, wordt het perfect aangevuld met Angostura!

Smakelijke aperitieven

De Mediterrane aperitivo-traditie heeft een moment, met de nadruk op frisse en lichte cocktails, ideaal om ’s middags te nippen en voor het diner een aperitief, die doet denken aan zonovergoten terrassen en Italiaanse pleinen. We hebben het over creatieve spritzes die veel verder gaan dan de Aperol Spritz die de trend veroorzaakte – en de Negroni, zowel klassiek als sbagliato, staat groot op deze lijst.

Een voorliefde voor nostalgie

De klassiekers houden stand. Volgens rapporten over consumententrends ervaren alle leeftijdsgroepen een heimwee naar dingen uit het verleden die een retro-buzz opwekken: droge Martini’s, geschud of geroerd; ongecompliceerde Highballs; en natuurlijk de easy-to-love Old Fashioned. Eenvoudig genoeg om thuis te maken, of verheven door een barman met af en toe een twist, deze klassiekers draaien om sterke drank van topkwaliteit (zonder paraplu’s en tiki-geïnspireerde franje). Klassieke sours maken ook de retrohitlijst: Margarita, Sidecar en Whiskey Sour.

Lokale ingrediënten

Het streven naar duurzaamheid en lokale smaken blijft zichtbaar worden in de bars en in de gastronomische etablissementen. Het maken van zelfgemaakte likeurtjes en het zoeken naar wilde ingrediënten resulteert in spectaculaire combinaties. Je moet uitkijken naar local-is-lekker-wendingen die een wereldwijde klassieker veranderen in iets met een echt lokaal tintje.

Weinig of geen alcohol

De bewuste consumptiementaliteit, naast het stimuleren van de focus op duurzaamheid, eist dat bars hun spel opvoeren met weinig of geen alcoholische cocktailaanbiedingen. De mocktail is niet langer iets om mee te spotten. Populaire cultuurbewegingen zoals Dry January of gewoon nuchter naar huis willen rijden na een avondje uit en toch plezier hebben, betekent dat alcoholvrije cocktails nu de rigueur op het menu zijn en net zo complex en doordacht worden als hun meer pittige broers of zussen.