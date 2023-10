5 damesschoenen voor naar kantoor

Laatst geüpdatet op oktober 17, 2023 by Redactie

De schoenen die we voor het werk gebruiken, moet in overeenstemming zijn met het soort werk dat we doen en met de kledingvoorschriften van het bedrijf. Maar het kan geen kwaad om deze kleine gids met de 5 beste damesschoenen voor naar kantoor door te nemen.

Waar moet je rekening mee houden voordat je naar de winkel gaat?

Over het algemeen kunnen we je een aantal aspecten meegeven waar je rekening mee kunt houden bij het kopen van schoenen voor het werk:



* Welke stijl of welk model je ook kiest, zorg ervoor dat ze de juiste maat hebben, het voelt niet goed om grote of kleine schoenen te dragen.

* Koop comfortabele schoenen. Als je de hele dag werkt, zal het hebben van schoenen die knellen of hinderen je voeten pijn doen.

* Liever kwaliteit. De schoenen voor op kantoor worden dagelijks gebruikt en het is niet de moeite waard om schoenen te kopen die in korte tijd beschadigd raken. Aan de andere kant zullen die van goede kwaliteit duurzamer en zeker comfortabeler zijn.

* Wat betreft de kleuren, om schoenen te hebben die er professioneel uitzien, kun je het beste neutrale tinten kopen, zoals donkerblauw, zwart, wit, beige, bruin of grijs. Het betekent niet dat je geen kleuraccenten of een kleurrijk stel kunt toevoegen; maar dat je kast vooral uit basiskleuren bestaat.



Als je deze tips toepast kun je een slimmere aankoop doen, bespaar je geld en kun je beter combineren met de stukken in je kast.

Lees ook: 10 redenen waarom schoenen de beste vriend van een vrouw zijn

De 5 beste damesschoenen voor naar kantoor

Als het gaat om damesschoenen om naar het werk te gaan, zijn er bepaalde modellen die een klassieker zijn:

Instappers

Ze zijn comfortabel en klassiek en vormen een uitstekende optie als je niet op hakken naar kantoor wilt gaan, maar er toch gepast uit wilt zien. Probeer zwarte of bruine loafers. Bovendien, werkt het voor elk moment van het jaar.

Platte schoenen

In het geval van ballerina’s zijn die met een spitse neus een eleganter model. En ze vallen in dezelfde categorie als de vorige, want ze zijn comfortabel, veelzijdig en je kunt ze het hele jaar door gebruiken.

Laarzen

Laarzen of enkellaarsjes dragen naar kantoor zijn, zeker in koudere tijden of op een regenachtige dag, ideaal. Je kunt kiezen voor modellen met hoge of lage hakken. Ze staan ​​mooi onder een broek of rok, afhankelijk van wat op je werkplek is toegestaan. Kies bij voorkeur voor een zwart en eenvoudig model.

Hakken

Voor een meer formele look zijn hakken altijd een goede keuze. Als je er echter elegant uit wilt zien, maar zonder je comfort op te offeren, kun je kiezen voor schoenen met middelhoge of lage hakken. Als je je outfit een persoonlijk tintje wilt geven, kun je op zoek gaan naar een paar met een accessoire zoals een ketting of een gesp.

Sneakers

In het geval van kantoorschoenen, moet je het idee opzij zetten om de modellen voor sport te gebruiken, kies voor de casual modellen. De sneakers geven je een meer informele uitstraling en moderne, zeer vrouwelijke en eenvoudige modellen kunnen worden gebruikt.