5 dingen die je wil weten over e-TOL

Laatst geüpdatet op oktober 31, 2024 by Redactie

Op 7 december gaat de nieuwe A24/Blankenburgverbinding open. Het is de eerste snelweg in Nederland waar weggebruikers elektronisch tol gaan betalen. Oftewel e-TOL. Je hoeft hierdoor niet te stoppen bij tolpoortjes, maar kan zo doorrijden. Je kan je nu al aanmelden om automatisch tol te betalen. 5 dingen die je daarover wil weten.



De A24/Blankenburgverbinding verbetert de bereikbaarheid in de regio. Want de snelweg verbindt de A15 bij Rozenburg met de A20 bij Vlaardingen. Je bent daardoor straks sneller op je bestemming en je hoeft ook niet te stoppen bij tolpoortjes. En als je je aanmeldt voor automatisch betalen, hoef je daarna niet te denken aan het op tijd betalen van tol. Dat is wel zo makkelijk.

5 dingen die handig zijn om te weten over e-TOL:

1. Alle weggebruikers moeten tol betalen voor de A24/Blankenburgverbinding

Het tolbedrag voor personenauto’s, (elektrische) bestelauto’s en motorrijders is €1,51 per rit. Voor vrachtwagens en andere zware voertuigen is dit €9,13. Voor aanhangers, caravans en opleggers hoef je geen extra tol te betalen.



De A24/Blankenburgverbinding is een extra verbinding. Betaal je liever geen tol? Dan kun je nog steeds voor tolvrije alternatieven kiezen zoals de Beneluxtunnel en de Van Brienenoordbrug.

2. Zo kun je je aanmelden om automatisch tol te betalen

Je kan je nu al aanmelden voor automatisch betalen op e-tol.nl. Automatisch betalen geeft extra betaalgemak. Want het tolbedrag wordt dan na de rit automatisch afgeschreven. Als je niet voor automatisch betalen kiest, kan je ook maximaal 7 dagen voor of binnen 3 dagen (72 uur) na de rit online tol betalen op e-tol.nl.



Voor e-TOL zijn er meerdere aanbieders met wie je als weggebruiker een overeenkomst kunt afsluiten om automatisch tol te betalen. Dat kan nu al bij MOVE-IZI. Vanaf november kun je je ook aanmelden bij Flitsmeister. Mogelijk komen er in de toekomst nog meer aanbieders bij.

3. Je kan met een t-tag, Telecard of tolbadge voor het buitenland geen tol betalen voor de A24/Blankenburgverbinding

Met een t-tag voor de Westerscheldetunnel, Telecard voor de Kiltunnel en een tolbadge voor buitenlandse wegen kun je geen tol betalen voor de A24/Blankenburgverbinding. Want ze worden niet herkend door de camera’s die de kentekens van voorbij rijdende voertuigen registreren. Je kunt de tol voor de A24/Blankenburgverbinding alleen betalen door je aan te melden voor automatisch betalen of door voor of na elke rit zelf tol te betalen op e-tol.nl.

4. De Rijksoverheid verwacht dat tolheffing op de A24/Blankenburgverbinding maximaal 25 jaar duurt

De verwachting is dat je als weggebruiker maximaal 25 jaar tol betaalt voor de A4/Blankenburgverbinding. Momenteel is nog onzeker hoe lang dit precies duurt. Dit is onder andere afhankelijk van het aantal gebruikers. Het doel is om €392 miljoen aanlegkosten voor de A24/Blankenburgverbinding terug te verdienen. Want voor de aanleg kon de Rijksoverheid niet genoeg geld vrijmaken. Als dit bedrag is voldaan, beëindigt de Rijksoverheid de tolheffing.

5. Buitenlandse weggebruikers moeten ook tol betalen

Buitenlandse weggebruikers moeten ook tol betalen voor de A24/Blankenburgverbinding. Net zoals Nederlandse weggebruikers, kunnen zij kiezen voor automatisch betalen of betalen per rit. De bewegwijzering is in het Nederlands, Engels en Duits.