5 eenvoudige manieren om een zero waste garderobe te krijgen

Laatst geüpdatet op juni 17, 2025 by Redactie

De modemarkt is 1 620,5 miljard euro waard, de wereld wordt overspoeld met kleding van voornamelijk Aziatische oorsprong. Goedkope fast fashion-merken creëren en lanceren snel meer collecties, wat de noodzaak om kleding te kopen en te vervangen, stimuleert. Elk jaar worden meer en meer mensen bewuste consumenten. Bij het winkelen besteden ze meer aandacht aan kwaliteit, het land van herkomst van producten en certificaten. Als je er nog niet bent, kijk dan hoe je mee kunt doen om een zero waste garderobe!

Allereerst – gooi het niet weg

Wat te doen met kleding die in onze kasten ligt omdat ze hun vroegere glans hebben verloren en nog steeds in de mode zijn? Het eenvoudigste antwoord is vernieuwen. En wat is de makkelijkste manier? Natuurlijk om te verven. Stofkleurstoffen die op de markt verkrijgbaar zijn, zijn veilig en aangepast aan alle soorten materialen, zelfs de meest delicate. Ze stellen je in staat om zowel in de wasmachine als met de hand te verven. De kleding die we een nieuwe kleur willen geven, moet schoon zijn. Week ze 15 minuten voordat je ze gaat verven en los de kleurstof apart op in water met toevoeging van zout. Als we kleurstof willen gebruiken tijdens het wassen in de wasmachine, giet de kleurstof dan nooit rechtstreeks in de vloeistofdispenser, maar in de trommel, samen met het materiaal waarvan we de kleur willen veranderen. Het belangrijkste is om kleurstof opgelost in water met zout te gieten. Het mag daar absoluut niet worden gegoten, omdat het ervoor kan zorgen dat stoffen vlekken tijdens volgende wasbeurten.

Ten tweede, speel met kleuren

Het verven van kleding kan ook erg leuk zijn. Dankzij textielkleurstoffen kunnen we thuis een gewoon T-shirt omtoveren tot echte trendy kleding. Kleurstoffen zijn ideaal voor het opnieuw maken van kleding met behulp van de tie-dye methode. Je kunt gemakkelijk ongelooflijk creatieve T-shirts maken die ongetwijfeld zullen opvallen tussen populaire modellen van winkelketens.

Ten derde, kies kwaliteit

De keuze aan kleding is enorm. Waar moeten we op letten als we nieuwe kleding moeten kopen? Allereerst over de samenstelling en oorsprong. Het is de moeite waard om Nederlandse merken te kiezen en te promoten, waarvan er steeds meer zijn.

Let bij het kopen van nieuwe kleding vooral op het type vezels (kunstmatig, natuurlijk, synthetisch), de samenstelling van de grondstof en certificaten. Soms is het beter om een duurder ding te kopen, van betere kwaliteit en er lang van te genieten, dan een paar goedkope die later op stortplaatsen blijven.

Ten vierde – wed op minimalisme

Laten we kopen wat we nodig hebben en wat we daadwerkelijk zullen dragen. Het is belangrijk dat de kleding zijn functie vervult en de aankoop goed doordacht is. Koop nooit in reserve – bijvoorbeeld met de gedachte dat je over een maand 2 kg verliest! Deze aanpak bevordert milieubescherming en vermindert afval. We moeten ons concentreren op het hebben van universele kleding. Dit bespaart niet alleen geld, maar ook ruimte in de kast. Het creëren van de zogenaamde capsulegarderobe is het einde van het eeuwige probleem van bijna elke vrouw, d.w.z. “Ik heb niets om aan te trekken”.

Vijfde – geef een tweede leven

Leven in overeenstemming met de principes van een evenwichtig en gesloten circuit wordt steeds populairder. Speciale circulaire boetieks en online platforms worden gecreëerd voor het ruilen of verkopen van gebruikte dingen. Heb je dingen in de kast die je niet meer draagt? Maak gewoon een paar foto’s, voeg een eenvoudige beschrijving toe en zet ze op de website. Het verkopen of ruilen van gebruikte kleding op internet is uiterst eenvoudig en handig, bovendien wordt het vergemakkelijkt door speciale applicaties die op een smartphone kunnen worden geïnstalleerd. Vintage mode droeg ook bij aan de populariteit van deze methode. Op de bovengenoemde portals kun je zoeken naar echte modejuweeltjes, collecties die al lang uit de reguliere verkoop zijn gehaald en zo unieke en originele outfits creëren.