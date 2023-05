5 eenvoudige tips voor verzorgde en zachte handen

Laatst geüpdatet op mei 15, 2023 by Redactie

Mooie handen zijn een absolute must voor een verzorgd uiterlijk. Ze zijn ook belangrijke hulpmiddelen in het dagelijks leven en – worden bijna de klok rond blootgesteld aan invloeden van buitenaf: zon, wind, weer, huishoudelijk werk en constant handen wassen zijn slechts een paar punten in een lange lijst die onze handen kunnen belasten en tot snellere huidveroudering kunnen leiden. Ondanks alles zorgen we meestal niet voor onze handen zoals ze verdienen, ook al onthullen ze zoveel over onze levensstijl. Met deze 5 simpele tips verzorg jij je handen optimaal en ga je de dagelijkse stress tegen!

1. Gebruik de juiste zeep

Regelmatig handen wassen is een noodzaak om onze gezondheid te beschermen en infectie te voorkomen. Aangezien veel zepen de huid uitdrogen, is het raadzaam milde zepen te gebruiken die de huid niet ontvetten. Voor het wassen van de handen mag alleen lauw water worden gebruikt, omdat heet water de beschermende vetlaag oplost en onze huid uitdroogt.

2. Breng regelmatig lotion aan

Onze handen moeten minstens 1-2 keer per dag goed worden ingesmeerd om olie en vocht in de huid te herstellen. Shea boter of panthenol zijn echte allround talenten tegen een gestreste en droge huid en worden daarom vaak in handcrèmes verwerkt. Shea boter reguleert het vochtgehalte van de huid en heeft een hydraterende en kalmerende werking – de droge huid wordt weer soepel. Panthenol bevordert de aanmaak van huidcellen, versnelt zo de regeneratieprocessen en heeft bovendien een ontstekingsremmende werking. Maar dat is nog niet alles: de werkzame stof zorgt er ook voor dat de huid haar elasticiteit behoudt, goed wordt gehydrateerd en de natuurlijke huidbarrière wordt beschermd tegen verstoringen. Om huidveroudering tegen te gaan, heeft het co-enzym Q10 zich bewezen als ingrediënt voor gestreste handen, omdat het de huideigen celprocessen bevordert en zo de huid regenereert.

3. Trakteer jezelf op een handmassage

Onze handen gaan niet op vakantie, ze zijn constant in actie. Een dagelijkse handmassage is dan ook een absolute weldaad! Zo kunnen ook zij een paar minuten genieten van een welverdiende pauze. Tijdens een massage worden de handspieren ontspannen en wordt de bloedsomloop gestimuleerd. Tip: De massage kan gecombineerd worden met creaming. Masseer eenvoudig je handen in cirkelvormige drukbewegingen van de pols naar de bal van de duim en ga dan door elke afzonderlijke vinger.

4. Verwijder oude huidcellen van handen

Onze huid is blij met een maandelijkse exfoliatie. Oude huidcellen worden voorzichtig verwijderd en er verschijnen goed verzorgde en tere handen. Peeling kun je overigens gemakkelijk zelf maken. Meng gewoon wat koffiepoeder met 5 eetlepels suiker en 3 eetlepels honing en wrijf je handen er zachtjes mee in. De cafeïne bevordert de doorbloeding en maakt de huid glad. Smeer daarna je handen grondig in. De peeling reinigt niet alleen, maar opent ook de poriën. Op deze manier kunnen de voedende ingrediënten van de crème beter door de huid worden opgenomen.

5. Intensieve nachtzorg

Als je last hebt van een bijzonder droge huid, kun je je handen één keer per week trakteren op een extra pauze. Gewoon een extra dikke laag handcrème aanbrengen, katoenen handschoenen aantrekken (bijv. van de drogisterij) en een nacht laten inwerken. Et voilà, de ruwe handen zijn de volgende ochtend verleden tijd.