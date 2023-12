Laatst geüpdatet op december 6, 2023 by Redactie

Wat ons dagelijks bezig houdt, is terug te zien in het eet- en bestelgedrag van Nederland. Zo bewijst het jaarlijkse trendrapport van Thuisbezorgd.nl. In een tijd waarin gemak en duurzaamheid hand in hand gaan met een verlangen naar nieuwe smaken en invloedrijke smaakmakers, presenteert Thuisbezorgd.nl dan ook de nieuwste editie van haar Food Trend Rapport. Het rapport biedt niet alleen een kijkje in de keuken van volgend jaar, maar geeft ook een compleet overzicht van het bestelgedrag in Nederland. Wat we eten, de manier waarop we van eten genieten, en hoe we naar voedsel en ingrediënten kijken, veranderen continu. Restaurants ervaren dat als geen ander. Ze zien waar mensen behoefte aan hebben, maar hebben ook de kans om zelf te reageren op veranderingen om zich heen. Daarom deelt Thuisbezorgd.nl met inzichten van internationale experts én de statistieken van de ruim 13.000 aangesloten restaurants en 6 miljoen gebruikers in Nederland, de meest opvallende food trends voor 2024.

5 FOOD TRENDS VOOR 2024

Trend 1: Mood Food

We zien dat mensen intuïtief zijn gaan eten om hun mentale welzijn te ondersteunen, bijvoorbeeld om stress te verminderen of juist wanneer ze meer energie nodig hebben. Een kleine verwennerij, zoals een toetje, gaat hand in hand met goed voor jezelf zorgen. Woorden als zondigen, ‘guilty pleasure’ en spijt verdwijnen naar de achtergrond. De keuze voor dat ene koffietje met een lekker taartje of een gezonde snack tussendoor, helpt je weer in de juiste mood te komen. ‘Mood foods’ helpen de juiste routine te vinden die nodig is om een blij en tevreden mens te zijn in een druk leven.

Trend 2: Zero Heroes

Het bewustzijn over klimaatproblemen en duurzaamheid is diep geworteld bij heel veel mensen in Nederland. Het bewustzijn rond milieubescherming en een duurzame levensstijl beïnvloedt daarmee ook het eetgedrag van deze groep. De vraag naar merken en restaurants die actief hun steentje bijdragen groeit. Duurzame keuzes spelen een centrale rol in het verminderen van voedselverspilling en het minimaliseren van overbodige verpakkingen. In reactie op de recente wetgeving tegen het gebruik van single-use-plastic, worden er ook voortdurend duurzame alternatieven geboden door restaurants en chefs.

Trend 3: Smeltkroes van culturen

We halen onze inspiratie steeds meer uit keukens waar we van origine geen connectie mee hadden en komen tot unieke culinaire combinaties. Mensen zoeken zodoende ook steeds meer naar eten wat een gevoel van verbondenheid creëert. Restaurants spelen een cruciale rol in deze ontwikkeling. De vraag naar exotisch en authentiek eten groeit. In de culinaire sector zien we een ongekende kruisbestuiving plaatsvinden, waar culinaire culturen wereldwijd elkaar vermengen en beïnvloeden. Traditionele gerechten ondergaan aanpassingen en worden samengevoegd met ingrediënten of kookstijlen uit andere culturen.

Trend 4: Direct in huis

In deze drukke wereld blijft gemak prioriteit voor veel Nederlanders. De opkomst van quick-commerce maakt het mogelijk om boodschappen razendsnel thuis te hebben, met meer flexibiliteit dan ooit tevoren. In een wereld waar tijdsdruk en het drukke gezinsleven de norm zijn, is het logisch dat bezorging van boodschappen, restaurant maaltijden en maaltijdpakketten steeds populairder wordt.

Trend 5: Smaakmakers

Traditionele food critics maken plaats voor vernieuwende invloeden van platforms zoals TikTok, gerenommeerde chefs die online hun creaties delen, of BN’ers en social creators die met nieuwe gerechten komen. Deze smaakmakers creëren niet alleen nieuwe ‘klassiekers’ en combinaties, maar zorgen ook voor een herwaardering van restaurants, ingrediënten en maaltijden.



Deze culinaire revolutie gaat verder dan alleen voedsel; de wereld van eten raakt steeds meer verweven met mode en muziek. Een logische stap, aangezien mensen eten, net als mode en muziek, steeds meer beschouwen als een essentieel onderdeel van hun eigen identiteit.