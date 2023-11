5 geldbewuste tips voor een financieel verantwoorde Black Friday

Laatst geüpdatet op november 22, 2023 by Redactie

Het winkelseizoen is in volle gang met verwachte ‘kortingen’ en verschillende Black Friday sales. Maar als er één ding is dat je kunt doen om ervoor te zorgen dat je het jaar 2023 met een goed gevoel afsluit, dan is het om overconsumptie af te wijzen en in plaats daarvan bewust met je uitgaven om te gaan. Hier zijn de 5 geldbewuste tips over hoe je een zuinig en verantwoord Black Friday winkelseizoen kunt garanderen:

Ken je huidige geldsituatie

Bescherm je financiële gezondheid en bekijk het holistische beeld van je financiële situatie. Een algemeen overzicht geeft je de mogelijkheid om te weten of je deze maand liever weg blijft van de ‘uitverkoop’, of in welke mate je (geldelijk) kunt gaan deelnemen aan het winkelfenomeen van het jaar.

Specificeer je budgetbedrag

Zorg ervoor dat je een afzonderlijk Black Friday budget hebt ingesteld voordat je online surft of een winkel bezoekt. Oefen zelfbeheersing en houd je aan het toegewezen budgetbedrag, want winkelen is in de huidige periode verleidelijker dan ooit. Concentreer je op de essentie of ‘behoeften’ en niet op je ‘wensen’.

Pauzeer voordat je een aankoop doet

Neem voordat je besluit iets te kopen even de tijd en vraag jezelf af: “Is dit essentieel of is dit gewoon iets dat ik ‘wil’?” en “Is dit nog steeds binnen mijn budget als ik dit artikel koop?”

Trap niet in Black Friday Retailer-trucs:

Weet wat artikelen kosten, omdat dit je zal helpen te bepalen of een ‘uitverkoop’ een daadwerkelijke kortingsdeal weerspiegelt of niet. Onthoud: detailhandelaren hebben de neiging om de prijzen boven de gebruikelijke vraagprijs te verhogen en ze gaan agressief op de markt, waardoor een vals gevoel van urgentie ontstaat en je beoordelingsvermogen wordt vertroebeld om een gedachteloze ‘impulsaankoop’ te doen. Te dure impulsaankopen worden meestal gevolgd door schuldgevoelens, spijt en zelfs ongecontroleerde schulden.

Het meest bewuste wat je kunt doen is GEEN geld uitgeven

doe niet mee aan de consumptiechaos als je geen budget hebt en geen extra schulden wilt opbouwen. Overmatige schuldenlast is reëel en kan onverwachts de kop opsteken. Als je echter al last hebt van schuldenproblemen, wees dan #CreditSmart en zoek naar de best geregistreerde oplossing om je te helpen los te komen uit de ketenen van schulden.