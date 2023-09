5 gewoonten van gezonde relaties

Laatst geüpdatet op september 14, 2023 by Redactie

Of je nu op zoek bent naar manieren om een nieuwe liefde voor je te winnen of de passie met je oude liefde weer aan te wakkeren, het kan goed zijn om je relatiegewoonten onder de loep te nemen. Het opbouwen van een gezonde relatie kan zo eenvoudig zijn als een paar simpele stappen. Profiteer van deze vijf gewoonten van gezonde relaties.

1) Maak tijd voor jezelf

Blaas het verlangen in je relatie nieuw leven in of onderhoud het door tijd te maken voor passies, hobby’s en delen van jezelf waar je van genoot voordat de relatie begon. Wanneer een vaste partner zijn/haar geliefde in zijn/haar element ziet en de dingen ziet doen die hij/zij leuk vindt, herinneren ze zich die aanvankelijke aantrekkingskracht.

2) Voel de liefde

Samen tijd doorbrengen in een prettige omgeving is belangrijk voor een gezonde relatie. Bekendheid vergroot positieve gevoelens. Hoe meer tijd we met iemand doorbrengen, hoe meer we de neiging hebben om hem of haar aardig te vinden. In een positieve omgeving, zoals een restaurant of op het strand, kunnen de positieve gevoelens die we hebben over de omgeving worden overgedragen op de persoon die deze ervaringen met ons deelt.

3) Wees creatief

Mensen kunnen verliefd worden als ze een spannende, opwindende ervaring delen met een element van gevaar of verrassing. Vooral bij online daten kunnen de eerste ontmoetingen in coffeeshops aanvoelen als een interview en eentonig worden. Maak die eerste ontmoeting onvergetelijk.

4) Denk klein voor een grote impact

Regelmatig kleine gebaren zijn belangrijker dan één groot gebaar. Door het favoriete eten van je partner mee naar huis te nemen of een liefdevolle sms te sturen, kun je iemand dagelijks steunen en zich gewaardeerd laten voelen. Dat gezegd hebbende, het herdenken en vieren van feestdagen is ook een goed excuus om zorgzaam te zijn.

5) Maak samen iets

Mensen zijn geëvolueerd en hebben overleefd dankzij onze relaties en groepen. We voelen ons dicht bij anderen als we een gemeenschappelijk doel of project hebben. Waar kun je je als koppel aan verbinden? Een doe-het-zelf-project of samen koken creëert eenheid door een gezamenlijk doel. Sommige stellen verbinden zich ertoe door naar hun favoriete programma’s te kijken als ze samen zijn.