5 handige basistips voor webshopeigenaren

Laatst geüpdatet op februari 2, 2024 by Redactie

Heb je een eigen webshop of wil je binnenkort een webshop openen? Dat is natuurlijk een prachtige kans! Uiteraard wil je een succes maken van de verkoop. Er komt veel bij kijken, waar je je op kunt voorbereiden. Daarom delen we in dit artikel de beste basistips.

Verzending

We starten met een praktisch onderdeel: de verzending van je producten. Zorg dat dit naar wens verloopt. Je kunt er zelf mee aan de slag gaan of er hulp bij inschakelen. Allereerst heb je een ruimte nodig om de bestellingen in te pakken en op te sturen. Werk zo efficiënt mogelijk, met geautomatiseerde ordersystemen en verzendlabels bijvoorbeeld. Verpak de producten netjes, wat je ook verkoopt. Je wilt de kans op beschadigingen zo klein mogelijk houden. Kwalitatieve postdozen zijn ideaal om de producten in te stoppen. Dit type doos is extra stevig en speciaal gemaakt voor verzending. Denk na over de juiste formaten: meet vooraf dus zoveel mogelijk op. We weten immers allemaal: meten is weten!

Kostenbesparing

Om je winst te vergroten, kun je verschillende maatregelen treffen om kosten te besparen. Zeker als startende ondernemer is dit van belang, maar ook bij de groei van je bedrijf heb je er profijt van. Kleine besparingen tellen hierin zeker mee. Voor het versturen van kleine pakketjes kun je bijvoorbeeld een speciale brievenbusdoos kopen, om de verzendkosten lager te houden. Zo zijn er meer strategische zetten te bedenken. Weet je zeker dat een bepaald product goed verkoopt? Je hebt de mogelijkheid om dit in bulk in te slaan, voor een lagere prijs. Zoek op die manier uit waarop en hoeveel je kunt besparen.

Optimale gebruikerservaring

Een goede inrichting van de webshop is essentieel, om klanten bij je te laten bestellen. Optimaliseer de gebruikerservaring, onder andere door een intuïtieve gebruikersinterface te hanteren. Je kunt dit zelf inrichten of door een webshopbouwer laten doen. Zorg ervoor dat je website gemakkelijk te navigeren is. Plaats belangrijke informatie zoals producten, prijzen en het afrekenproces op goed zichtbare locaties. Optimaliseer de laadsnelheid van de pagina’s en maak dat de webshop geoptimaliseerd is voor mobiele apparaten. Steeds meer consumenten winkelen immers via smartphones en tablets (soms wel meer dan 50% van je bezoekers!), dus een mobielvriendelijke, responsieve website is essentieel. Test regelmatig hoe je website eruitziet en functioneert op verschillende apparaten. Bied gedetailleerde en duidelijke productinformatie aan, inclusief specificaties, afmetingen, materialen en andere relevante details. Plaats daarbij hoogwaardige afbeeldingen, die het product het liefst vanuit verschillende hoeken laten zien.

Betalingsmogelijkheden

Als de klant eenmaal iets in het mandje heeft gestopt, is het alsnog nodig dat er betaald wordt. Hier stappen veel mensen toch last-minute nog uit het afronden van een bestelling. Het kan zo zijn dat ze er langer over willen nadenken of toch beslissen dat ze het product (nog) niet nodig hebben. Maar het kan ook liggen aan het betalingsproces op je webshop. Zorg voor veilige betalingsmogelijkheden en communiceer duidelijk over beveiligingsmaatregelen. Accepteer populaire betaalmethoden en bied een soepel en eenvoudig afrekenproces. Hoe makkelijker het werkt, hoe beter – het afrekenen gaat zo namelijk extra snel en voorkomt dat mensen uitstappen.

Marketing

Uiteraard kan de groei van je webshop niet zonder marketing. Ga aan de slag met effectieve marketingstrategieën om je webshop te promoten, zoals sociale media, e-mailmarketing en zoekmachineoptimalisatie (SEO). Laat vooral van je horen! Waarom hebben mensen jouw producten nodig? Wat maakt jouw webshop beter dan de webshop van de concurrent? Deze informatie kun je allemaal inzetten om de klant te overtuigen of een nieuwe doelgroep aan te spreken. Heb je hier zelf maar weinig verstand van? Ook dan is het aan te raden om dit uit te besteden, in ieder geval om tot een marketingplan te komen.

Van het verzendproces tot het marketingplan: er komt veel kijken bij een eigen webshop. Verdiep je in de verschillende aspecten, want het telt allemaal mee!