5 handige tips om het avondeten te vereenvoudigen

De eisen van het moderne leven – jongleren met fulltime werken, zorgen voor een gezin of familie en het huishouden en de administratie regelen, kunnen snel tot een burn-out leiden. Na een drukke werkdag kan het bereiden van de avondmaaltijd vaak een hele klus zijn. Naast de druk om een ​​gezonde maaltijd te bereiden die het hele gezin zal voeden, is er de extra stress van stijgende voedselprijzen en het feit dat de tijd doordeweeks vaak beperkt is. Daarom hebben we hier enkele eenvoudige en praktische tips en trucs om stress te verminderen als het gaat om het plannen en koken van maaltijden voor het gezin.

Tip #1: Doe een regelmatige voedselinventarisatie

Controleer regelmatig de koelkast en vriezer, evenals kasten en voorraadkasten, let op de houdbaarheidsdatum van voedsel en zet het voedsel dat het dichtst bij de vervaldatum ligt aan de voorkant van de kast, zodat het als eerste wordt gebruikt. Een voedselinventarisatie moet vóór elke supermarkt worden gedaan om herhalingsaankopen te voorkomen en ervoor te zorgen dat de benodigde artikelen worden gekocht om meerdere reizen naar de winkel te voorkomen. Een voedselinventaris bespaart tijd, vermindert verspilling en elimineert onzekerheid.

Tip #2: Werk met wat je hebt

Wees niet bang voor ingeblikt, verpakt of diepgevroren voedsel – dingen zoals diepvriesgroenten, visfilets in dozen en bonen en peulvruchten in blik hebben veel voedingswaarde en zijn eenvoudig en gemakkelijk te bereiden. Controleer wat je beschikbaar hebt en probeer het een beetje door elkaar te halen. Afwisseling is het sleutelwoord bij het bereiden van maaltijden.

Tip #3: Plan je maaltijden van tevoren

De helft van de stress van het voeden van het gezin is beslissen wat je daadwerkelijk gaat koken. Dus haal deze angst uit de vergelijking door van tevoren een maaltijdplan samen te stellen. Dit kan het opschrijven van de maaltijden voor de week zijn; bulkkoken en invriezen voor later gebruik; vooraf hakken en in bakjes in de koelkast bewaren; en controleer van tevoren welke ingrediënten je beschikbaar hebt.



Houd bij het opstellen van je maaltijdplan rekening met je budget, voedselvoorkeuren en beschikbare ingrediënten, zodat je jezelf niet onnodig forceert. Laat je inspireren door online maaltijdplannen, maar maak het je eigen, zodat je de voedselkosten verlaagt, frustratie vermindert en je gezin aanmoedigt om gezond te eten.

Tip #4: Delegeer en deel verantwoordelijkheden

Hoewel je misschien de hoofdkok in het huishouden bent, betekent dit niet dat je al het werk hoeft te doen. Delegeer taken aan je gezinsleden, zoals hakken, schillen en weken. Vraag iemand om de etenswaren uit de vriezer te halen om ze van tevoren te ontdooien, zodat je niet snel voedsel ontdooit tegen de tijd van het avondeten.

Tip #5: Je hebt niet elke avond een volledige, gekookte maaltijd nodig!

Het is geen schande om een ​​of twee keer per week een pauze te nemen met eenvoudige maaltijden zoals soep uit de winkel, ei op toast of wentelteefjes! Je kunt deze taak zelfs delegeren en een volledige onderbreking hebben van het koken voor het gezin.