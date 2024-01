5 Israëlische recepten om thuis te maken

De Israëlische gastronomie is een van de meest gevarieerde ter wereld dankzij de unieke geschiedenis van het land – opgebouwd door de opeenvolgende aankomsten van Joden uit de hele wereld – gecombineerd met die van het Midden-Oosten. Hoewel er niets beter is dan genieten van de gerechten in de straten van Jeruzalem, Tel Aviv, Haifa of Akko, kun je altijd de smaak van Israël leren kennen met de ingrediënten die in veel keukens aanwezig zijn. Dit zijn enkele van de meest populaire en gemakkelijkst te maken Israëlische recepten, en ze zijn ook vegetarisch.

Sabich

Dit is een van de meest populaire sandwiches in Israël en vindt zijn oorsprong bij de Joden in Irak. Om het te maken, snijd je de aubergines in reepjes en bak je ze, nadat je ze hebt laten drogen, tot ze goudbruin zijn. Als ze goudbruin zijn, snijdt je ze en doe je ze in het pitabroodje, belegd met tomaat, komkommer, hardgekookt ei en hummus, en bestrijk het met een beetje olie en zout.



Ingrediënten: aubergines, eieren, olie, zout, pitabroodje, komkommer, hummus en tomaten.

Hummus

Deze kikkererwtenpuree is een van de bekendste gerechten ter wereld vanwege zijn eenvoud en voortreffelijke smaak. Hummus wordt meestal geserveerd als aperitief, samen met een beetje pitabroodje en olie. Om het te maken hoef je alleen maar alle ingrediënten in de blender te doen en tijdens het mixen water toe te voegen tot je de dichte textuur van hummus hebt. Het kan op smaak worden gebracht met paprika, peterselie en olijfolie.



Ingrediënten: gekookte kikkererwten, olijfolie, knoflook, citroensap, sesampasta, gehakte peterselie, paprika en zout.

Falafel

Falafel, ideaal om als voorgerecht te serveren, is een van de meest populaire gerechten in Israël in het bijzonder en het Midden-Oosten in het algemeen. Om Falafel te maken, moet je eerst de kikkererwten de avond ervoor weken. Om te beginnen met koken, is de eerste stap het uitlekken van de kikkererwten en het toevoegen van de uien, knoflook, peterselie, verse koriander en een kopje water in de blender tot je een dikke textuur krijgt. Voeg vervolgens het zout, de gemalen komijn, de zwarte peper en de gist toe en meng het geheel een beetje. Laat het mengsel ongeveer 30 minuten rusten. Vorm vervolgens kleine balletjes van het mengsel. Als het mengsel je niet in staat stelt ze te maken omdat het te vloeibaar is, voeg dan paneermeel toe. En ten slotte bak je het in veel olie op middelhoog vuur goudbruin.



Ingrediënten: kikkererwten, gehakte uien, verse peterselie, koriander, knoflook, gemalen komijn, paneermeel, bakpoeder, zout, zwarte peper en, om te frituren, zonnebloemolie.

Shakshuka

Een ander van de meest populaire gerechten in Israël, vanwege de voortreffelijke smaak, wordt gemaakt met eieren gekookt in tomatensaus en is ideaal als tussendoortje en om in brood te dippen. Bereiding Shakshuka: Pel de ui en knoflook en hak ze fijn. Snijd de paprika in dunne reepjes en hak deze fijn. Schil en snij de tomaten. Verhit een koekenpan met een scheutje olie en voeg de ui, knoflook en paprika toe. Pocheer op laag vuur tot ze gaar zijn. Voeg vervolgens de tomaten, laurier, komijn, zwarte peper, chili, zoete paprika, suiker en zout naar smaak toe. Zet het vuur hoger, zet het vuur laag als het begint te koken en laat het verder sudderen. Voordat de tomaat bijna gaar is en het water uit de groenten is verdampt, voeg je de eieren toe en verhoog je de temperatuur iets zodat het eiwit hard wordt. Gepocheerde eieren worden geserveerd in tomatensaus en brood om te dippen.



Ingrediënten: ui, rode paprika, rijpe tomaten, teentjes knoflook, chili, laurier, komijn, zwarte peper, zoete paprika, suiker, zout, olijfolie en eieren.

Mujaddara

Dit gerecht, dat in de Bijbel wordt genoemd (er wordt gezegd dat het Esau’s favoriet was), is een eenvoudige en heerlijke stoofpot op basis van linzen en rijst of bulgur, een oosterse tarwekorrel (naar keuze). Om het te maken, moet je eerst de linzen wassen en koken tot ze gaar zijn en ze vervolgens uitlekken. Fruit de uien in reepjes tot ze goudbruin kleuren. Voeg de linzen toe met het mengsel van een deel van de ui en de olie, roer een paar minuten en voeg dan de rijst of bulgur en het water toe om te koken. Mujaddara wordt geserveerd met olijfolie en de rest van de gebakken ui om de smaak van het gerecht te accentueren, en kan soms worden gegarneerd met een gebakken ei. Joodse Syriërs eten dit gerecht doorgaans twee keer per week: warm op donderdag en koud op zondag.



Ingrediënten: Rijst of bulgur, linzen, uien, komijn, zout en zwarte peper naar smaak. Ei, optioneel.