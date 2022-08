5 koude drankjes voor de zomer

De Nederlandse zomer biedt altijd onvoorspelbaar weer, lekker zomers fruit en een onlesbare dorst naar een lekker verfrissend zomerdrankje. We hebben hier vijf recepten voor heerlijke zomerse drankjes met goede ingrediënten.

Vijf koude drankjes voor de zomer

1. Klassieke mojito

Een ontembare klassieker die de laatste jaren een renaissance heeft beleefd en zijn populariteit heeft behouden, ondanks de steeds veranderende trends in de cocktailwereld. Door de combinatie van ingrediënten is het gemakkelijk om lekker te smaken en kun je ook variëren met het recept. Vervang indien nodig de lichte rum door een donkere, voor meer pit en afdronk, of experimenteer met limoen-, munt- en rietsuikerstroop.

Ingrediënten

6 cl wit / lichte rum

1½ limoen in partjes

1-2 theel. rietsuiker of 1 cl. rietsuiker siroop

6 muntblaadjes

Crushed ijs

Water

Werkwijze

Munt, limoen en suiker worden samen gepureerd op de bodem van een hoog glas. De suiker moet beginnen op te lossen in het limoensap.

Vul het glas met crushed ijs en voeg rum toe. Roer voorzichtig en vermijd zoveel mogelijk wervelende muntblaadjes van de bodem.

Top het glas af met water

2. Vlierbloesem Collins

In de Collins familie van cocktails vindt je een parelsnoer van enkele van de meest populaire cocktails van de vorige eeuw, allemaal met dezelfde oorsprong – namelijk Tom Collins. Het recept is oneindig eenvoudig en bevat de essentie van een cocktail – zuurgraad, zoetheid en sterke drank in perfecte balans. Deze versie met vlierbloesem nestelt zich aan het zoetere einde van het Collins-spectrum en is bijzonder geschikt voor een zonnige dag.

(Vereist shaker en fijnmazige zeef)

Ingrediënten

6 cl zachte, bloemige gin

2 cl zelfgemaakte vlierbloesemsiroop op rietsuiker – kan worden vervangen door 1,5 cl vlierbloesemlikeur en 0,5 cl rietsuikersiroop of gewoon 3 cl vlierbloesemsap

3 cl vers geperst citroensap

Ijsblokjes

Bruisend water

Werkwijze

Vul de shaker ¾ met ijs

Voeg alle ingrediënten toe en schud totdat de shaker aan de buitenkant beslagen is

Schenk de inhoud door de zeef over een hoog glas (Collins glas) maar laat ruimte over voor de gewenste hoeveelheid water

Top het glas af met bruisend water

3. Scotch & soda

Makkelijker wordt het niet! Gezien de explosieve belangstelling voor goede en bijzondere sterke drank van de afgelopen jaren, is het verbazingwekkend dat één bepaalde nooit echt populair is geworden: whisky. Vooral de Schotse kan een beetje moeilijk zijn, omdat de smaak van turfrook en intense rage-tonen gemakkelijk kunnen overweldigen – hier komt Scotch & Soda in beeld. Een verfrissende, gemakkelijk te drinken en zachte introductie tot het universum van whisky, dat een onuitputtelijk arsenaal aan smaaknuances biedt als geen andere geest.

Ingrediënten

4 cl blended scotch whisky

Ijsblokjes

Water

Werkwijze

Vul het glas voor 2/3 met ijs

Voeg whisky toe en vul aan met de gewenste hoeveelheid water.

4. Bruisende honing / kweepeerthee – voor ca. 400 ml siroop (alcoholvrij)

Voor de meeste mensen hoort thee waarschijnlijk bij grijs weer, regen en kou, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Omdat de thee koud wordt geserveerd, is het essentieel dat er zoetheid wordt toegevoegd, omdat het de eigen smaak van de thee benadrukt – als je niet van honing houdt, kan suikersiroop een vervanging zijn.

Ingrediënten

8-10g kweepeer

500 ml kraanwater

200ml bloemenhoning

Water

Werkwijze

Giet het water in een pan en verwarm deze tot ca. 80 graden – het mag niet koken. Haal de pot van het vuur en voeg de thee toe aan het thee-ei of theezakje.

Laat de thee 8-10 minuten trekken en verwijder dan het theezakje/ei.

Zet de pan op het vuur en voeg de honing toe terwijl je verwarmt. Roer de honing door het water totdat het is opgelost en de vloeistof in de pan een uniforme consistentie heeft.

Breng de vloeistof aan de kook en laat inkoken tot ca. 400 ml of tot een stroperige consistentie is bereikt. Giet de siroop in een hittebestendige bak of glas en laat afkoelen tot kamertemperatuur.

bij het serveren

Vul een glas met ijsblokjes

Voeg 2-3 eetlepels siroop en 200 ml water toe – proef indien nodig met een beetje vers geperst citroensap.

5. Aardbei/basilicum – 10 porties (3 liter) (Alcoholvrij)

Aardbeien zijn in de zomer een heerlijke alledaagse luxe. Over het recept hier, er is maar één ding om toe te voegen: maak genoeg!

Ingrediënten – siroop

250 ml kraanwater

200 g suiker

35 g basilicum (bladeren en stengels grof gescheurd)

Ingrediënten – frisdrank

300 g bevroren aardbeien (ontdooid)

125 ml basilicumsiroop

Vers geperst citroensap van 2-3 citroenen

Water

Werkwijze – siroop

Giet water en suiker in een pan en roer op middelhoog vuur tot de suiker is opgelost.

Zet het vuur lager en voeg basilicum toe.

Laat de vloeistof een paar minuten sudderen tot de basilicum bruin wordt.

Zeef de siroop in een hittebestendig bakje of glas en gooi de gescheiden basilicum weg.

Laat afkoelen tot kamertemperatuur.

Procedure – frisdrank

Giet de ontdooide aardbeien en eventueel sap in een blender.

Voeg de afgekoelde basilicumsiroop en het citroensap toe.

Mix gedurende één minuut op hoge snelheid of tot een uniforme consistentie is bereikt.

Bij het serveren: Vul een glas met ijs en voeg 1 deel aardbeienpuree en 4 delen water. Roer en garneer met een blaadje basilicum.