5 kruiden- en kruidenmelanges voor kip en vlees

Kip en rundvlees zijn veelzijdig in elke keuken; sommigen vinden het echter moeilijk om de perfecte kruiden en specerijen te vinden om hun kip- of rundvleesgerecht te laten opvallen. Hier is een lijst met kruiden- en kruidenmelanges die je zullen helpen je kip- en vleesrecepten op smaak te brengen.

Paprika en knoflookpoeder

Paprika is een geweldige specerij die elk kipgerecht doet opvallen, het is er in vele vormen: zoet, heet, normaal en rokerig. Door paprika aan kip toe te voegen krijgt het een onweerstaanbare hartige en warme smaak. Knoflook is een universele specerij die bijna in elke keuken te vinden is. Knoflook werkt eigenlijk met elk kipgerecht, of je nu van plan bent een warme kom kippensoep, een vurige kipcurry of een pittige kip Alfredo te maken. Door beide kruidenmengsels toe te voegen, krijg je een heerlijke aromatische toets die je gerecht naar een hoger niveau zal tillen.

Basilicum en rozemarijn

Deze delicate specerijen kunnen worden gecombineerd met elk rundvleesgerecht. Het geeft een interessante zoete en verfrissende smaak, waardoor een stevig vleesgerecht helderder en lekkerder wordt. Dit aromatische kruid heeft ook veel gezondheidsvoordelen, het is een geweldige bron van ijzer, vitamine A, vitamine C, calcium en omega-3-vetzuren. Rozemarijn verbetert de smaak van veel lams- en rundvleesgerechten, plaats er gewoon een paar takjes verse rozemarijn in of strooi gedroogde rozemarijn over het vlees voordat je het roostert. Basilicum en rozemarijn vormen een geweldig marinade-ingrediënt voor vleesgerechten in mediterrane stijl, maar wees voorzichtig met het toevoegen van rozemarijn, want dit rijke kruid kan de smaak van je vleesgerecht overheersen, dus gebruik het verstandig.

Gember en citroengras

Geen enkel Aziatisch of Indiaas kipgerecht zou compleet zijn zonder deze zoete en peperige specerijen. Het is vaak de ster van gerechten als roerbakkip, butter chicken en pittige kip tikka masala. Gember bevat ontstekingsremmende en antioxiderende eigenschappen die de immuniteit van het lichaam kunnen verbeteren. Inheems in Zuidoost-Azië, is citroengras een belangrijk ingrediënt in de Vietnamese en Thaise keuken, vooral in soepen en noedelgerechten. Als je op zoek bent naar een verse en smaakvolle Aziatische kipschotel, dan zijn gember en citroengras de perfecte kruidenmixen om te gebruiken.

Kurkuma en chili

Deze felgele, rijke specerij wordt veel gebruikt in de Indiase en Midden-Oosterse keuken. Het is de essentie van elke curry, stoofpot en braadgerecht. Wees echter extra voorzichtig wanneer je kurkuma in je gerecht strooit, want de felgele kleur zal alles vlekken, van kleding tot kookgerei. Als je je gerecht op basis van kurkuma in balans wilt brengen, dan is chilipoeder de juiste specerij om te gebruiken. Deze vurige specerij zit ook boordevol vitamine C, wat de immuniteit helpt versterken en verwondingen en infecties kan genezen.

Koriander en komijn

Korianderzaad geeft elk kipgerecht een heldere citrussmaak, het wordt meestal gebruikt in een reeks Aziatische, Midden-Oosterse en Latijnse gerechten. Koriander past goed bij curry’s of een snelle, voedzame wrap met kip. Komijn is sterk aanwezig in Mexicaanse gerechten; geen kip enchilada of kip quesadilla gerecht is compleet zonder dit aardse specerij. Koriander en komijn zijn een geweldige kruidenmix om mee te experimenteren bij het bereiden van kipgerechten, dit is je kans om iets nieuws op tafel te zetten.