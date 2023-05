5 leuke activiteiten die je kunt gaan doen met je vriendinnen

Laatst geüpdatet op mei 16, 2023 by Redactie

Wanneer je een gezellige vriendinnengroep is, dan is het natuurlijk leuk als je activiteiten kunt gaan doen met elkaar. Er zijn superveel verschillende uitjes die je samen kunt gaan doen. Toch kan het soms best lastig zijn om de leukste activiteiten te vinden en om die uit te gaan voeren. Hieronder hebben we de vijf leukste activiteiten op een rij gezet die je kunt gaan doen met je vriendinnengroep.

Avondje naar het casino

Allereerst is het leuk om met je vriendinnen eens een casino te gaan bezoeken. In het casino kun je van alles en nog wat doen en je hoeft je er niet te vervelen. Zo kun je bijvoorbeeld wedden bij verschillende spellen en proberen de tegenstanders uit te schakelen. Daarnaast kun je ook met je vriendinnen een potje poker spelen of helemaal opgaan in het spel Blackjack. Op die manier kun je veel leuke spellen spelen met je vriendinnen en een onvergetelijke avond beleven met elkaar. Maak jezelf dus helemaal klaar en probeer de uitdaging aan te gaan in het casino.

Picknick

Als tweede kun je samen met je vriendinnen ook een picknick organiseren. Jullie kunnen samen boodschappen doen of juist allemaal individueel iets maken, om dat juist samen op te kunnen eten. Het is belangrijk dat je een kleedje meeneemt waar jullie lekker op kunnen liggen. Daarnaast is het ook altijd gezellig om op de achtergrond een lekker muziekje af te spelen, een box is daarom ook zeker niet overbodig. Een picknick kan in het bos zijn, in een park of lekker aan het strand. Kies dus een plek die helemaal past bij jullie en geniet van elkaars aanwezigheid. Op die manier heb je een gezellige middag of avond en kan je je hart luchten bij de beste vriendinnen.

Filmavondje

Daarnaast kun je ook met je vriendinnen lekker genieten van een superleuk filmavondje. Het is natuurlijk allereerst belangrijk dat er een film gekozen wordt. Schrijf daarom een film naar keuze op een briefje en kies welke film er die avond gekeken wordt. Zorg ervoor dat je drinken en lekkere snacks klaar hebt staan voor een gezellig filmavondje. Daarnaast is het ook leuk om met lekker weer juist buiten een film aan te zetten. Op die manier kun je nog langer genieten van het weer en van elkaar. Ga lekker dicht tegen elkaar aan zitten en bekijk een superleuke film.

Escaperoom

Het is ook van belang dat je erachter komt of je samen kunt werken met je vriendinnengroep. Daarom kun je samen een escaperoom doen waarbij je kunt testen of jullie daadwerkelijk samen kunnen werken. Een escaperoom is heel gemakkelijk te vinden online, kijk dus voor een escaperoom bij jou in de buurt. Een escaperoom is eigenlijk een kamer of juist meerdere kamers waar je uit moet weten te ontsnappen. Om te ontsnappen moet je verschillende soorten puzzels oplossen waardoor je een code krijgt en dus de kamer uit kunt komen. In sommige escaperooms kun je tegen elkaar, maar je kunt er ook voor kiezen om het met z’n allen te doen. Lukt het jou en je vriendinnen om te ontsnappen?

Terras

Als laatste is het natuurlijk enorm gezellig om met al je vriendinnen het terras op te gaan. Wanneer het bijvoorbeeld lekker weer is, dan kun je heerlijk genieten van de zon en natuurlijk van je vriendinnen. Het maakt niet uit op welk tijdstip je het terras op wilt gaan, je kunt op elk dagdeel wel wat gezelligs meepakken. Zo kunnen jullie bijvoorbeeld gezellig samen gaan lunchen, borrelen of juist in de avond gezellig samen dineren. Er zijn dus enorm veel mogelijkheden om gezellig met je vriendinnen te genieten van de zon op het terras. Het enige dat je hoeft te doen is je zonnebril op te zetten en je vriendinnen uit te nodigen.