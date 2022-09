5 manieren om de dagelijkse lichaamsbeweging op het werk te krijgen

Veel mensen geven er de voorkeur aan om de hond uit te laten, de trap te nemen in plaats van de lift of bladeren te harken over groepsgymnastiek of krachttraining in de sportschool. Dagelijkse lichaamsbeweging – en voor degenen die een zittend leven leiden, kunnen de kleine initiatieven een groot verschil maken.

Hier zijn vijf tips over hoe je, als je een kantoorbaan hebt, tijdens de werkdag aan dagelijkse lichaamsbeweging kunt doen:

1. Vraag om een ​​in hoogte verstelbaar bureau zodat je overdag meer kunt opstaan ​​- en gemakkelijk kunt wisselen tussen staan ​​en zitten.



2. Verlaat je plaats en ga naar de collega met wie je moet praten – in plaats van een e-mail te schrijven of te bellen.



3. Plaats printers, perforators, nietmachines en andere kantoorapparatuur op een afstand waardoor je telkens moet opstaan ​​als je ze moet gebruiken.



4. Plan een paar dagen per week een ochtendwandeling of een lunchwandeling.



5. Neem de fiets naar het werk of loop een deel van de afstand – het duurt meestal niet langer dan in de bus zitten.