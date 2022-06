5 manieren om meer quality time met je kinderen door te brengen

Voor veel ouders lijken hun kinderen in een oogwenk op te groeien. Om ervoor te zorgen dat ze de beste start in het leven hebben, moet je er zijn om hun ontwikkeling te helpen en hen te helpen opgroeien tot goed opgevoede volwassenen. Als je een hectisch schema hebt in combinatie met werk en een druk huishouden, is het makkelijker gezegd dan gedaan om quality time met je kinderen te vinden.

Veel ouders maken zich zorgen dat ze niet zo aanwezig zijn in het leven van hun kind als zou moeten. Dus, hier zijn vijf geweldige manieren om meer quality time met je kinderen in rekening te brengen.

Spelen

Hoe oud je kinderen ook zijn, er zijn talloze spelletjes die je met ze kunt spelen. Of je nu een fort bouwt in de woonkamer, een hindernisbaan in de achtertuin aanlegt of kaartspellen speelt, de mogelijkheden zijn eindeloos. Zorg ervoor dat je met je kinderen gaat zitten om de dingen te bespreken die ze graag doen, anders kunnen ze hun interesse verliezen.

Heb een filmavond

Als je een drukke dag op kantoor hebt gehad, zijn er andere manieren waarop je meer tijd met je kinderen kunt doorbrengen zonder dat je door het huis hoeft te rennen om te spelen. Het organiseren van een filmavond kan familiebanden versterken, zelfvertrouwen vergroten en academisch succes bij je kinderen bevorderen. We hebben allemaal een verschillende smaak in films, dus je zult je kinderen moeten vragen wat voor soort films ze leuk vinden om ervoor te zorgen dat iedereen blij is. Als je eenmaal hebt besloten, hoef je alleen nog maar wat snacks zoals popcorn en chips te pakken en de kamer gezellig en klaar te maken voor een leuke filmavond.

Creëer een ochtendroutine

Het voelt nooit alsof er genoeg uren in een dag zitten om alles gedaan te krijgen. Als je lange dagen maakt en thuiskomt als je kinderen naar bed gaan, wil je misschien tien minuten eerder opstaan ​​zodat je wat tijd met je kinderen kunt doorbrengen. Of je nu samen ontbijt maakt of gaat zitten en je plannen voor de komende dag bespreekt, het betrekken van je kinderen en je aanwezigheid kenbaar maken voordat ze naar school gaan, kan het verschil maken.

Ga naar buiten

Kinderen kunnen enorm veel baat hebben bij regelmatige lichaamsbeweging. Of je nu met ze speelt in je achtertuin of een wandeling maakt, er zijn veel manieren waarop je kinderen fysiek actief kunnen blijven. Er zijn tal van gezondheidsvoordelen die je allemaal kunt krijgen als je buiten bent, zoals het verbeteren van het geheugen en het stimuleren van de cardiovasculaire gezondheid. Als je kinderen graag sporten, kun je meedoen en een activiteit zoeken waar jullie allemaal aan kunnen deelnemen.

Ga koken

Als je kinderen het leuk vinden om in de keuken te staan ​​en je een vrije dag hebt, kan het leuk zijn als je ze de basisprincipes van koken leert. Naarmate je kinderen ouder worden, kunnen ze de vaardigheden die ze van jongs af aan hebben geleerd gebruiken om smakelijke maaltijden te bereiden. Samen een maaltijd bereiden kan een geweldige manier zijn om een ​​band op te bouwen en je kinderen te helpen hun zintuigen te verkennen, basisvaardigheden op te bouwen en een avontuurlijk gehemelte te bevorderen.