5 manieren om online romantische fraude te spotten

Veel mensen verliezen veel geld door online datingzwendel. In de aanloop naar Valentijnsdag is dit een zeer populaire tijd van het jaar voor datingwebsites en -apps, waardoor dit een bijzonder wijdverbreide tijd is voor romantische oplichters. We belichten vijf waarschuwingssignalen om online romantische fraude te spotten.

1. Ze verplaatsen communicatie van de datingwebsite/-app

Vaak willen oplichters de communicatie van de datingwebsite zo snel mogelijk verwijderen. Ze zullen proberen je te overtuigen om berichten naar WhatsApp, Messenger of sms-berichten te sturen, omdat dit betekent dat er geen bewijs is op de datingwebsite als je erachter komt dat ze een oplichter zijn en je ze wilt aangeven.

Als je geen bewijs hebt en ze niet kunt melden, betekent dit dat de datingwebsite hun profiel niet zal verwijderen, zodat ze anderen kunnen blijven oplichten. Totdat je de persoon met wie je spreekt hebt ontmoet en vertrouwt, moet je communiceren via de chatservice van de datingwebsite.

2. Ze stellen veel persoonlijke vragen

Natuurlijk is het normaal dat een potentiële partner geïnteresseerd is in jou en je leven, maar oplichters zullen veel persoonlijke vragen stellen.Als een oplichter je identiteit wil stelen, bijvoorbeeld om leningen af ​​te sluiten of in jouw naam criminele activiteiten te ondernemen, dan zal hij zoveel mogelijk persoonlijke gegevens willen achterhalen.

Hoe vanzelfsprekend deze onderwerpen ook ter sprake komen in gesprekken en hoe oprecht ze ook klinken, als iemand begint te vragen naar details zoals je huisadres, een foto van je rijbewijs of paspoort, de meisjesnaam van je moeder, of iets over je bank- of financiële situatie, dan is dit is een grote rode vlag. Deel dergelijke persoonlijke gegevens nooit met iemand die je niet kent, vooral niet als je ze nog nooit persoonlijk hebt ontmoet.

3. Ze vermijden persoonlijke vragen te beantwoorden

Als iemand probeert te verdoezelen wie ze werkelijk zijn, dan zullen ze proberen om geen vragen te beantwoorden waardoor ze herkenbaar zouden kunnen zijn.

Door vragen te stellen over hun uiterlijk, hun baan, waar ze wonen, of over familie en vrienden, kunnen ze schaapachtig worden en proberen van onderwerp te veranderen. Je moet ervoor zorgen dat ze niet te veel persoonlijke details willen delen, net als jij, maar als ze voortdurend weigeren je iets over hen te vertellen, dan is dit een teken dat ze misschien niet zijn wie ze zeggen dat ze zijn.

Lees ook: Hoe kunnen nepprofielen worden herkend op datingsites?

4. Ze weigeren telefonisch te praten of elkaar persoonlijk te ontmoeten

Als de oplichter zich voordoet als iemand die hij niet is, zullen ze vermijden om met je te praten via de telefoon, via een videogesprek of om je persoonlijk te ontmoeten.

Nogmaals, je wilt misschien toestaan ​​​​dat iemand een beetje verlegen is en niet wil praten aan de telefoon of te snel afspreken, maar als ze na weken of zelfs maanden blijven weigeren, dan is dit een rode vlag.

5. Ze vragen om geld

Dit kan vrij snel zijn, of dit kan zijn na weken of maanden met elkaar te hebben gesproken, maar iemand die je om geld vraagt, is een groot waarschuwingssignaal. Een van de klassieke verhalen die oplichters gebruiken is een ziek kind of bejaarde ouder. Ze kunnen wekenlang vertellen hoe hun familielid in het ziekenhuis wordt behandeld, waardoor ze een vertrouwens- en emotionele band met je opbouwen.

Dan draaien ze zich ineens om en zeggen dat ze geld nodig hebben om specialistische medische behandelingen te betalen en dat ze het geld niet kunnen krijgen, dus smeken ze je om hulp. Als je ze eenmaal hebt geholpen, kunnen ze blijven terugkomen voor meer, of ze zullen onmiddellijk verdwijnen en nooit meer met je praten. Je mag nooit bankgegevens of geld sturen naar iemand die je niet kent en niet volledig vertrouwt.