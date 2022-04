5 manieren om onze planeet te redden deze Dag van de Aarde en daarna

Wist je dat het grootste deel van het wereldwijd geproduceerde plastic maar één keer wordt gebruikt en vervolgens helaas wordt weggegooid? Dit is een verontrustend feit, aangezien plastic tientallen tot duizenden jaren nodig heeft om af te breken. Plasticvervuiling veroorzaakt in een alarmerend tempo onomkeerbare schade aan onze planeet. Met de Dag van de Aarde op 22 april 2022, is dit het moment om plastic uit je levensstijl te bannen.

We delen 5 manieren waarop je onze planeet kunt redden op de dag van de Aarde en daarna:

Dump plasticfolie; gebruik bijenwasfolie

Een geweldig plasticvrij alternatief voor plasticfolie, dat zo vaak wordt gebruikt en zorgt voor veel plastic afval in onze wereld. Bijenwaswraps zijn niet schadelijk voor onze planeet en werken net zo goed!

Kies milieuvriendelijke beautyproducten

Denk aan je tandenborstel, haarborstel en al die andere beautyproducten die je gebruikt die in belachelijke hoeveelheden plastic zijn verpakt. Het is tijd om afscheid te nemen van plastic beautyproducten. Zoek naar plasticvrije opties gemaakt van composteerbare en recyclebare verpakking, ongecoat papier of zelfs bamboe.

Koop je eten in grote hoeveelheden

Wanneer je kleinere porties en kleine hoeveelheden koopt, zijn er natuurlijk meer onnodige plastic verpakkingen. Het is verbazingwekkend hoeveel je kunt helpen om de planeet te redden door eenvoudig grote hoeveelheden in te kopen. Koop je voedselproducten in voorraad om niet alleen overmatig plastic afval te verminderen, maar het is ook gewoon een gemakkelijkere en aangenamere levensstijl met minder regelmatige boodschappen of bestellingen!

Kies biologisch afbreekbare zakken

Kom op, als je dat nog niet hebt gedaan, is het tijd om een ​​einde te maken aan plastic zakken! Zorg ervoor dat de zakken die je gebruikt composteerbaar zijn en zullen ontleden, controleer nogmaals en controleer opnieuw. Helaas kan het meer dan 1000 jaar duren voordat normale plastic zakken op de vuilstort zijn afgebroken.

Zeg maar dag tegen plastic rietjes

We houden allemaal van een goed rietje om van onze favoriete cocktail te nippen of een lekkere milkshake, maar denk altijd aan plasticvervuiling voordat je een rietje koopt of erom vraagt ​​in een café. Veel plaatsen hebben het plastic rietje verboden, wat een grote vooruitgang is. Zoek naar alternatieve opties gemaakt van papier, bamboe of roestvrij staal, en je nipt binnen de kortste keren zonder schuldgevoel!